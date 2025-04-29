#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
Культура и шоу-бизнес

Павел Прилучный впервые показал лицо младшего сына от Зепюр Брутян

Зепюр Брутян, Павел Прилучный, лицо, сын, видео, именинник, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 11:13 Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Младшему сыну известного актера сериала "Мажор" Павла Прилучного исполнилось два года. В связи с этим родители малыша решили наконец-то показать общественности его лицо, сообщает Zakon.kz.

Прилучный и его супруга Зепюр Брутян опубликовали в своих социальных сетях слайд-шоу с Микаэлем. Родители приложили к видео трогательное поздравление:

"Наш любимый принц Микаэль! Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Береги в себе волшебство, свет и чудо. Напевай свои-наши самые любимые песенки, здоровайся с весенним ветром как со своим другом, дари нам свои самые ласковые объятия и громкий смех. С днем рождения, наша жизнь".

Поклонники звездного семейства с восторгом откликнулись на видео с именинником. Комментаторы также немного поспорили, на кого же все-таки похож малыш.

  • Первый ребенок Павла, который похож на него полностью.
  • Я теперь понимаю, почему вы его так долго скрывали! Красивейший парень!
  • Как он на Павла похож. Зепюр словно не участвовала в процессе.
  • Я, наверное, тут одна считаю, что он похож на Зиппи.
  • Как-будто Прилучный сам его родил, копия.
  • Тот случай когда ребенок похож на маму и на папу！
  • Копия отец.
  • Мини-версия Павла Прилучного.
  • Вот, кому передались Пашкины голубые глаза.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 11:13
Павел Прилучный стал отцом в третий раз

У Павла Прилучного также есть двое старших детей от бывшей супруги, российской актрисы Агаты Муцениеце.

Павел Прилучный родился в Шымкенте, в возрасте 13 лет переехал в Россию, где впоследствии сделал карьеру в кино. Широкую популярность получил после боевика "На игре".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
История с Шарипом Сериком получила неожиданный поворот, и при чем тут Бишимбаев
Культура и шоу-бизнес
10:19, Сегодня
История с Шарипом Сериком получила неожиданный поворот, и при чем тут Бишимбаев
Поступок Армана Давлетярова вызвал неодобрение
Культура и шоу-бизнес
09:55, Сегодня
Поступок Армана Давлетярова вызвал неодобрение
Скандал с участием блогера Daricorn: семья приняла извинения, но не все поверили
Культура и шоу-бизнес
09:29, Сегодня
Скандал с участием блогера Daricorn: семья приняла извинения, но не все поверили
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: