Павел Прилучный впервые показал лицо младшего сына от Зепюр Брутян

Младшему сыну известного актера сериала "Мажор" Павла Прилучного исполнилось два года. В связи с этим родители малыша решили наконец-то показать общественности его лицо, сообщает Zakon.kz.

Прилучный и его супруга Зепюр Брутян опубликовали в своих социальных сетях слайд-шоу с Микаэлем. Родители приложили к видео трогательное поздравление:

"Наш любимый принц Микаэль! Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Береги в себе волшебство, свет и чудо. Напевай свои-наши самые любимые песенки, здоровайся с весенним ветром как со своим другом, дари нам свои самые ласковые объятия и громкий смех. С днем рождения, наша жизнь".

Поклонники звездного семейства с восторгом откликнулись на видео с именинником. Комментаторы также немного поспорили, на кого же все-таки похож малыш.

Первый ребенок Павла, который похож на него полностью.

Я теперь понимаю, почему вы его так долго скрывали! Красивейший парень!

Как он на Павла похож. Зепюр словно не участвовала в процессе.

Я, наверное, тут одна считаю, что он похож на Зиппи.

Как-будто Прилучный сам его родил, копия.

Тот случай когда ребенок похож на маму и на папу！

Копия отец.

Мини-версия Павла Прилучного.

Вот, кому передались Пашкины голубые глаза.

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У Павла Прилучного также есть двое старших детей от бывшей супруги, российской актрисы Агаты Муцениеце.

Павел Прилучный родился в Шымкенте, в возрасте 13 лет переехал в Россию, где впоследствии сделал карьеру в кино. Широкую популярность получил после боевика "На игре".