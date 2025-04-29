Павел Прилучный впервые показал лицо младшего сына от Зепюр Брутян
Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Младшему сыну известного актера сериала "Мажор" Павла Прилучного исполнилось два года. В связи с этим родители малыша решили наконец-то показать общественности его лицо, сообщает Zakon.kz.
Прилучный и его супруга Зепюр Брутян опубликовали в своих социальных сетях слайд-шоу с Микаэлем. Родители приложили к видео трогательное поздравление:
"Наш любимый принц Микаэль! Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Береги в себе волшебство, свет и чудо. Напевай свои-наши самые любимые песенки, здоровайся с весенним ветром как со своим другом, дари нам свои самые ласковые объятия и громкий смех. С днем рождения, наша жизнь".
Поклонники звездного семейства с восторгом откликнулись на видео с именинником. Комментаторы также немного поспорили, на кого же все-таки похож малыш.
- Первый ребенок Павла, который похож на него полностью.
- Я теперь понимаю, почему вы его так долго скрывали! Красивейший парень!
- Как он на Павла похож. Зепюр словно не участвовала в процессе.
- Я, наверное, тут одна считаю, что он похож на Зиппи.
- Как-будто Прилучный сам его родил, копия.
- Тот случай когда ребенок похож на маму и на папу！
- Копия отец.
- Мини-версия Павла Прилучного.
- Вот, кому передались Пашкины голубые глаза.
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