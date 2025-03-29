Прилучный не дает Муцениеце видеться с сыном Тимофеем
По информации Lenta.ru, на днях Павлу Прилучному удалось добиться уменьшения суммы алиментов бывшей жене. Суд встал на сторону актера и постановил, что размер ежемесячных выплат на их общих с Агатой детей не будет увеличен, как просила артистка, и останется таким, каким был изначально.
А 28 марта в Головинском районном суде должны были принять решение об определении места жительства несовершеннолетнего Тимофея. С августа прошлого года он находится у отца, несмотря на то, что в октябре 2024-го его официально отдали на воспитание матери. Однако заседание перенесли на 24 апреля.
Через месяц Павел и Агата встретятся, чтобы снова спросить у сына, с кем он хочет жить. Муцениеце переживает, так как, по ее мнению, бывший настраивает ребенка против нее.
Адвокат актрисы подтвердил, что та сторона делает все, чтобы мальчик не виделся с матерью.
На протяжении восьми месяцев Павел чинит препятствия: изолировал Тимофея от общения с мамой. Он окружил его охраной, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах. Соответственно, общение фактически невозможно.
Адвокат Прилучного в свою очередь переложил всю вину на Муцениеце: мол, она не уважает решение 12-летнего Тимофея.
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