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Культура и шоу-бизнес

Прилучный не дает Муцениеце видеться с сыном Тимофеем

Актер, артист, фото, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 08:17 Фото: Instagram/bugevuge
Сын российских актеров Тимофей Прилучный живет с отцом, Павлом, уже больше полугода. По результатам заседания к маме Агате Муцениеце он не вернется. По словам адвоката актера, так решил сам ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации Lenta.ru, на днях Павлу Прилучному удалось добиться уменьшения суммы алиментов бывшей жене. Суд встал на сторону актера и постановил, что размер ежемесячных выплат на их общих с Агатой детей не будет увеличен, как просила артистка, и останется таким, каким был изначально.

А 28 марта в Головинском районном суде должны были принять решение об определении места жительства несовершеннолетнего Тимофея. С августа прошлого года он находится у отца, несмотря на то, что в октябре 2024-го его официально отдали на воспитание матери. Однако заседание перенесли на 24 апреля.

Через месяц Павел и Агата встретятся, чтобы снова спросить у сына, с кем он хочет жить. Муцениеце переживает, так как, по ее мнению, бывший настраивает ребенка против нее.

Адвокат актрисы подтвердил, что та сторона делает все, чтобы мальчик не виделся с матерью.

На протяжении восьми месяцев Павел чинит препятствия: изолировал Тимофея от общения с мамой. Он окружил его охраной, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах. Соответственно, общение фактически невозможно.

Адвокат Прилучного в свою очередь переложил всю вину на Муцениеце: мол, она не уважает решение 12-летнего Тимофея.

Ранее старший сын 60-летнего Кыдырали Болманова очаровал поклонников отца.

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Аксинья Титова
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