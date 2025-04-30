Петросян через суд выселил из своей квартиры старшую дочь: как она отреагировала

29 апреля 2025 года стало известно, что российский юморист Евгений Петросян сумел через суд выписать свою 56-летнюю дочь от первого брака Викторину Петросянц из московской квартиры, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, в Хамовническом суде сторона шоумена просила запретить женщине пользоваться помещением и снять ее с регистрации. Викторины и ее представителей на процессе не было. Суд иск удовлетворил.

Канал пишет, что речь идет об однокомнатных апартаментах на Ростовской набережной площадью 34 кв. м стоимостью 20 млн рублей. Их 79-летний Петросян делил с экс-женой Еленой Степаненко после развода. Викторина уже пять лет не живет в квартире – с 2020 года она находится в США, где ей дом приобрел отец. При этом члены семьи не общаются, и даже друг друга с днем рождения не поздравляют.

В свою очередь KP.RU пишет, что в иске создатель "Кривого зеркала" назвал Викторину "бывшим членом семьи". Изданию удалось связаться с дочерью юмориста, чтобы узнать ее реакцию.

"Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить", – прокомментировала она.

Если продать указанную квартиру, на вырученные деньги можно приобрести просторные двухкомнатные апартаменты в пределах, например, третьего кольца.

О том, что Евгений Петросян подал в суд на дочь от первого брака 56-летнюю Викторину Петросянц, стало известно в декабре 2024 года. Первый раз суд не принял иск из-за ошибок. Викторина – дочка от первого брака Петросяна с балериной Беллой Кригер. Всего у него трое детей, двое из которых родились, когда комику было уже за 70 лет.