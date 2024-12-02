Петросян подал в суд на старшую дочь

Российский комик Евгений Петросян подал в суд на дочь от первого брака 56-летнюю Викторину Петросянц, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, он хочет выписать ее из московской квартиры.

Как пишет издание, речь идет о квартире на Ростовской набережной площадью 34 кв. м и стоимостью примерно 20 млн рублей. Эту недвижимость 79-летний Петросян делил с Еленой Степаненко после развода в 2018 году.

В иске артист просит аннулировать право дочери на пользование жилым помещением и снять с регистрационного учета. Первый раз суд не принял иск из-за ошибок. Суд Хамовнического района рекомендовал исправить ошибки в заявлении.

Фото: Instagram/viko.tv

Викторина – дочка от первого брака Евгения Петросяна с балериной Беллой Кригер. Сейчас она живет в Нью-Йорке вместе с мужем-американцем.

Всего у Петросяна трое детей, двое из которых родились, когда комику было уже за 70 лет.