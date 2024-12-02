Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Петросян подал в суд на старшую дочь

Петросян подал в суд на дочь от первого брака, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:28 Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Российский комик Евгений Петросян подал в суд на дочь от первого брака 56-летнюю Викторину Петросянц, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, он хочет выписать ее из московской квартиры.

Как пишет издание, речь идет о квартире на Ростовской набережной площадью 34 кв. м и стоимостью примерно 20 млн рублей. Эту недвижимость 79-летний Петросян делил с Еленой Степаненко после развода в 2018 году.

В иске артист просит аннулировать право дочери на пользование жилым помещением и снять с регистрационного учета. Первый раз суд не принял иск из-за ошибок. Суд Хамовнического района рекомендовал исправить ошибки в заявлении.

Петросян подал в суд на дочь от первого брака, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:28

Фото: Instagram/viko.tv

Викторина – дочка от первого брака Евгения Петросяна с балериной Беллой Кригер. Сейчас она живет в Нью-Йорке вместе с мужем-американцем.

Всего у Петросяна трое детей, двое из которых родились, когда комику было уже за 70 лет. 

Читайте также

Молодую жену Евгения Петросяна рассмешил "комплимент" подписчицы про возраст
Молодую жену Евгения Петросяна рассмешил "комплимент" подписчицы про возраст
Евгений Чебатков признался, что страдает от панических атак
Евгений Чебатков признался, что страдает от панических атак
Япония
В Японии сняли с продажи меч из "Гарри Поттера"
Ирина Капитанова
Россия 2024 год Шоу-бизнес Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
митинг в Грузии
Пулемет-фейерверк и коктейли Молотова: митинг в Грузии перерос в беспорядки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: