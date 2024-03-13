78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз

Российский артист эстрады Евгений Петросян стал отцом в третий раз в возрасте 78 лет. Об этом радостном событии рассказала его пятая супруга Татьяна Брухунова, сообщает Zakon.kz.

Совместная фотография супругов с детьми размещена на личной странице в Instagram Брухуновой 13 марта 2024 года.

"Мои счастливые 35 и 4 года Вагана!" – кратко сказано в описании к публикации помощницы юмориста.

Больше подробностей молодая жена ведущего не стала оглашать.

Стоит отметить, что у супругов разница в возрасте 43 года. В 2020 году у пары родился мальчик, теперь они отмечают рождение дочери. У комика есть старшая дочь Викторина, которой 55 лет.

Татьяна, у вас родился еще малыш? Требуем прояснение. Вот это чудо, вот это вы шпион, мы даже подумать не могли.

Как удивительно вы похожи улыбками с супругом. Гармонии вам в душе и счастья.

Татьяна – вы суперженщина! А счастье любит тишину! Здоровья и счастья вашей семье!

Шок, шок, шок! Сижу и улыбаюсь! Поздравляю вас и здоровья, – пишут восторженные комментаторы.

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