Уместен ли мат в казахстанском кино, ответили в Минкульте

Министр культуры и информации Аида Балаева разъяснила, насколько уместна ненормативная лексика в отечественном кино, сообщает Zakon.kz.

Как заявила министр, важно понимать – в действующем законодательстве уже предусмотрена ответственность за нецензурную брань в общественных местах, которое расценивается как мелкое хулиганство и предусматривает штраф в 20 МРП (78 тысяч 640 тенге) или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Однако, как сообщила Аида Балаева, каждый отдельный эпизод рассматривается компетентными органами индивидуально.

"С начала этого года при мониторинге сети Интернет выявлено более 50 фактов нарушений, и по каждому из них направлены уведомления в МВД для дальнейшего рассмотрения. Мы всегда выступаем за открытость, творческую свободу и ответственное отношение к зрителю", – заявила Аида Балаева.

Также глава Минкульта привела статистику по отечественному кино:

Только в 2024 году казахстанские фильмы собрали в прокате свыше 22 миллиардов тенге. Все чаще отечественные киноленты выигрывают престижные международные конкурсы. За последние пять лет казахстанские картины приняли участие более чем в 300 фестивалях, получив 177 наград.

Впервые за 30 лет Казахстан был представлен на крупнейшем кинорынке Marché du Film в Каннах, где наш стенд стал заметным событием для продюсеров и дистрибьюторов. Мы возобновили международный кинофестиваль "Евразия".

"Большое значение стал играть прокатный потенциал фильмов. Учитывая тот факт, что массовый зритель все чаще выбирает легкие жанры, оставляя на периферии интересов авторское кино, в отборе проектов мы учитываем не только концепцию, но и прокатный потенциал фильма. Поэтому с 2024 года для всех кинокартин, претендующих на господдержку, введено обязательное условие – выход на экраны отечественных кинотеатров. Только после прокатной кампании фильмы будут размещены в онлайн-кинотеатрах, что также обеспечит их доступность зрителю". Аида Балаева

С ее слов, министерство продолжает поддерживать историко-патриотические проекты, раскрывающие подвиги и судьбы настоящих героев Казахстана. Так, 23 октября в широкий прокат вышел фильм "Капитан Байтасов", основанный на реальных событиях и посвященный подвигу Народного героя Казахстана, капитана полиции Газиза Байтасова. Эта картина о мужестве, долге и человеческом достоинстве напоминает нам, что истинный патриотизм проявляется в готовности служить Родине до конца.

"Мы также обновляем систему кинопроизводства, делаем ее максимально прозрачной и современной. Создается цифровая платформа е-Кино, которая аккумулирует данные о сборах, посещаемости и производстве фильмов. К ней уже подключено около половины кинотеатров страны, и эта работа продолжается. Создается система, которая позволит каждому видеть реальную обстановку на кинорынке. Эти новации уже дают свои результаты. За последние два года проведено три питчинга. Из 57 проектов, которым оказана господдержка, 40 принадлежат молодым режиссерам. Все больше фильмов снимается на казахском языке – сегодня их доля составила уже 75% от общего объема всей кинопродукции". Аида Балаева

Также Аида Балаева сообщила, что министерство не диктует "что и как снимать".

"Сегодня киностудия активно развивается. Студия предлагает партнерам коллаборации, делится техническими ресурсами, оцифровывает и реставрирует национальное кинематографическое наследие, формируя цифровой архив. Мы запустили работу по развитию "Казаханимации" – впервые создана концепция роста отечественной анимации как части креативной индустрии. Мы никому не диктуем, что и как снимать. Наша задача – создавать условия для свободного творчества и честного диалога между авторами и зрителями. Все технические и организационные вопросы решаются открыто и прозрачно, строго в рамках закона".

Министерство культуры и информации продолжит конкурсный отбор новых фильмов. В настоящее время прорабатываются правовые механизмы объединения Государственного центра поддержки национального кино и киностудии "Казахфильм".

Также министр высказалась о недавней блокировке в соцсетях автора сериала "Offside" об отечественном футболе.

"Поступают к нам и вопросы, которые требуют отдельного разъяснения. Например, недавно в числе наиболее обсуждаемых тем стала ситуация с удалением сериала "Offside" Рустема Омарова с YouTube и блокировкой его аккаунта в Instagram. Хочу подчеркнуть: этот случай носит исключительно частный характер. В подобных ситуациях владелец аккаунта может напрямую обратиться к администраторам онлайн-платформ для восстановления доступа и разъяснения причин". Аида Балаева

Балаева заключила, что Министерство культуры и информации верит, что совместными усилиями можно вывести казахстанское кино на новый уровень.

