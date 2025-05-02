Развод Галустяна связали с его беременной гримершей: ее реакция

В последние дни главной темой обсуждения в российской селебрити-жизни является развод юмориста Михаила Галустяна. Его заявление заставило гадать, что же послужило этому причиной, сообщает Zakon.kz.

Сильную волну домыслов на этом фоне спровоцировала визажист 45-летнего Михаила по имени Милена, с которой он начал сотрудничать во время съемок реалити "Новые звезды в Африке". Женщина опубликовала фото, на которых отчетливо видно, что она в положении. О ее личной жизни СМИ ничего не пишут, кроме того, что она свободна и уже воспитывает одного ребенка.

И СМИ, и соцсети запестрили заголовками о том, что Галустян имеет непосредственное отношение к беременности Милены. Вспомнили и то, что в прошлом она выкладывала совместные фото с Михаилом в Instagram.

Когда Милена предложила подписчикам задать ей вопросы, кто-то спросил открыто: "Галустян отец?". Женщина лишь ответила порцией смайлов в виде человека, прижимающего руку ко лбу, а затем продолжила: "В наше время, если ты не афишируешь свою личную жизнь, ее придумают за тебя".

Виновница шумихи недоумевает.

"Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна?" – приводит "СтарХит" ее слова.

В беседе с изданием Милена отметила, что не причастна к разводу юмориста.

"Я не знаю, кому нужны эти слухи, но я не имею никакого отношения к данной истории", – прокомментировала она.

Михаил и Виктория Галустян прожили в браке почти 18 лет. Звезда отечественного юмора и его жена растили двоих дочерей – Эстеллу и Элину. Пару считали одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако в последнее время артист стал публиковать в соцсетях неоднозначные посты, сменил имидж и сильно похудел, что заставило публику гадать о проблемах в его семье. И 30 апреля Галустян официально объявил о разводе.