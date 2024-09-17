Михаил Галустян пожаловался на одиночество
Фото: Instagram/m_galustyan
Российский юморист Михаил Галустян рассказал подписчиком о текущем состоянии одиночества, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram, артист комедийного жанра признался, что пытается понять свое нынешнее состояние.
"К сожалению, спускаясь по лестнице вниз, в глубины своей души, приходится очень долго идти в темноте и страхе. Местами там, конечно, не убрано, но в некоторых комнатках есть очень интересные воспоминания и решения", – поделился с подписчиками Галустян.
Свой философский пост он сопроводил безмолвным видео под фортепианную музыку. Подписчики сразу же принялись поддерживать артиста, а кто-то отметил, что Галустян даже грустит с улыбкой на лице.
В начале августа стало известно, что Михаил Галустян вернулся в Россию к семье.
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