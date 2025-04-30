Михаил Галустян развелся после 18 лет брака

Российский шоу-мен Михаил Галустян объявил о разводе с женой Викторией. Они были в браке почти 18 лет и родили двух дочек Эстеллу и Элину, сообщает Zakon.kz.

Неожиданной для многих новостью актер и телеведущий поделился 30 апреля в Instagram.

"Друзья и все, кто знает нашу семью. Спустя время мы посчитали нужным вам сказать…Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях. Развод – это не конец, а новый этап жизни", – написал Галустян.

Он продолжил, что любой конец – это начало чего-то нового.

"Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания. Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них – шанс на что-то новое. Спасибо всем, кто рядом, поддерживает нас, и уважает наше решение", – завершил пост артист.

Причина развода пары пока неизвестна. По информации СМИ, Викторию Михаил Галустян называл первой и единственной настоящей любовью. Предложение руки и сердца Виктория фактически сделала сама, намекнув, что 07.07.07 – красивая дата для свадьбы. В браке у пары родились две дочки. Эту семью среди звездных пар считали одной из самых крепких, далеких от светских сплетен и скандалов. Михаил и Виктория обменивались теплыми посланиями в соцсетях. После возвращения из рабочих поездок Галустян писал, как он соскучился по жене и дочкам. А еще полгода назад Виктория нежно поздравила мужа с 45-летием.

Осенью 2024 года артист опубликовал пост, в котором рассказал о состоянии одиночества.