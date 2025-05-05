Дочь Алагузовой поразила подписчиков шикарным образом

Казахстанский блогер и медийная личность Айсауле Бакытбек опубликовала на странице своего Instagram видео в новом модной образе, сообщает Zakon.kz.

Айсауле Бакытбек – дочь известного продюсера Баян Алагузовой, уже давно завоевала свою аудиторию. В новой публикации она грациозно дефилировала под песню Goldfrapp "Ooh La La".

На девушке был нежно-голубой брючный костюм, а волосы собраны в элегантный пучок. Глаза Айсауле загадочно прикрыли прозрачные очки. А белая сумка и туфли на шпильке придали образу особое изящество.



Поклонники девушки бурно отреагировали на новый контент:

"Образ просто шик. Айсауле красавица, все к лицу".

"Красотка, настоящая, без пафоса".

"Приятная и притягательная".

Ранее сама Баян Алагузова вспомнила, как выглядела в нулевых.