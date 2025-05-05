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Культура и шоу-бизнес

Дочь Алагузовой поразила подписчиков шикарным образом

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 02:59 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Казахстанский блогер и медийная личность Айсауле Бакытбек опубликовала на странице своего Instagram видео в новом модной образе, сообщает Zakon.kz.

Айсауле Бакытбек – дочь известного продюсера Баян Алагузовой, уже давно завоевала свою аудиторию. В новой публикации она грациозно дефилировала под песню Goldfrapp "Ooh La La".

На девушке был нежно-голубой брючный костюм, а волосы собраны в элегантный пучок. Глаза Айсауле загадочно прикрыли прозрачные очки. А белая сумка и туфли на шпильке придали образу особое изящество.

Поклонники девушки бурно отреагировали на новый контент:

  • "Образ просто шик. Айсауле красавица, все к лицу".
  • "Красотка, настоящая, без пафоса".
  • "Приятная и притягательная".

Ранее сама Баян Алагузова вспомнила, как выглядела в нулевых.

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Аксинья Титова
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