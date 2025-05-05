Дочь Алагузовой поразила подписчиков шикарным образом
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Казахстанский блогер и медийная личность Айсауле Бакытбек опубликовала на странице своего Instagram видео в новом модной образе, сообщает Zakon.kz.
Айсауле Бакытбек – дочь известного продюсера Баян Алагузовой, уже давно завоевала свою аудиторию. В новой публикации она грациозно дефилировала под песню Goldfrapp "Ooh La La".
На девушке был нежно-голубой брючный костюм, а волосы собраны в элегантный пучок. Глаза Айсауле загадочно прикрыли прозрачные очки. А белая сумка и туфли на шпильке придали образу особое изящество.
Поклонники девушки бурно отреагировали на новый контент:
- "Образ просто шик. Айсауле красавица, все к лицу".
- "Красотка, настоящая, без пафоса".
- "Приятная и притягательная".
Ранее сама Баян Алагузова вспомнила, как выглядела в нулевых.
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