Баян Алагузова вспомнила, как выглядела в нулевых
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала в Instagram-stories архивные фотографии 2000-х годов, сообщает Zakon.kz.
На одном из опубликованных фото Баян предстала в светлом мини-платье с пайетками и шляпке. Продюсеру кажется, будто это было "100 лет назад".
"Помню, примерила шляпку", – поделилась она.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
"Телефон исключительно Vertu, шуба, конечно, шиншилла. Вся модная атрибутика нулевых", – подписала продюсер другое фото.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Ранее Баян Алагузова показала, как быстро укладывать детей спать.
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