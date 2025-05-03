Баян Алагузова вспомнила, как выглядела в нулевых

Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала в Instagram-stories архивные фотографии 2000-х годов, сообщает Zakon.kz.

На одном из опубликованных фото Баян предстала в светлом мини-платье с пайетками и шляпке. Продюсеру кажется, будто это было "100 лет назад".

"Помню, примерила шляпку", – поделилась она.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Телефон исключительно Vertu, шуба, конечно, шиншилла. Вся модная атрибутика нулевых", – подписала продюсер другое фото.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy