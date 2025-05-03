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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова вспомнила, как выглядела в нулевых

Знаменитость, продюсер, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 03:20 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала в Instagram-stories архивные фотографии 2000-х годов, сообщает Zakon.kz.

На одном из опубликованных фото Баян предстала в светлом мини-платье с пайетками и шляпке. Продюсеру кажется, будто это было "100 лет назад".

"Помню, примерила шляпку", – поделилась она.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Телефон исключительно Vertu, шуба, конечно, шиншилла. Вся модная атрибутика нулевых", – подписала продюсер другое фото.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Ранее Баян Алагузова показала, как быстро укладывать детей спать.

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Аксинья Титова
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