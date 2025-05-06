Фото Веры Брежневой с сыном Динары Сатжан вызвало восторг казахстанцев

Казахстанская телеведущая и бизнесвумен Динара Сатжан опубликовала совместное фото своего сына с российской певицей Верой Брежневой, сообщает Zakon.kz.

Как известно, артистка 30 апреля выступила с концертом в Алматы, 3 мая – в Астане. Она также приняла участие в шоу Динары Сатжан. И между этими событиями Брежнева успела познакомиться с сыном телеведущей Даниалом, чем Сатжан "похвасталась" в Facebook.

"Что за красивый мужчина рядом с @ververa", – подписала она фото.

Фото: Facebook/Динара Сатжан

Подписчики телеведущей пришли в восторг от ее сына:

Красивый сын красивой женщины.

Динарчик, я просто в шоке, когда он успел так вымахать? Пусть растет здоровым, умным и счастливым!

Какие они оба красивые!

Реально красивый.

Лапатулька, такой уже взрослый мужчина, помню его ребенком еще.

Ваша гордость и опора!

4 мая Даниал Ускенбай, сын Динары Сатжан, отметил 20-летие. По этому случаю мама опубликовала подборку его фото, сопроводив текстом, в котором рассказала, как гордится сыном и почему восхищается им.