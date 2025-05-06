Фото Веры Брежневой с сыном Динары Сатжан вызвало восторг казахстанцев
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая и бизнесвумен Динара Сатжан опубликовала совместное фото своего сына с российской певицей Верой Брежневой, сообщает Zakon.kz.
Как известно, артистка 30 апреля выступила с концертом в Алматы, 3 мая – в Астане. Она также приняла участие в шоу Динары Сатжан. И между этими событиями Брежнева успела познакомиться с сыном телеведущей Даниалом, чем Сатжан "похвасталась" в Facebook.
"Что за красивый мужчина рядом с @ververa", – подписала она фото.
Фото: Facebook/Динара Сатжан
Подписчики телеведущей пришли в восторг от ее сына:
- Красивый сын красивой женщины.
- Динарчик, я просто в шоке, когда он успел так вымахать? Пусть растет здоровым, умным и счастливым!
- Какие они оба красивые!
- Реально красивый.
- Лапатулька, такой уже взрослый мужчина, помню его ребенком еще.
- Ваша гордость и опора!
4 мая Даниал Ускенбай, сын Динары Сатжан, отметил 20-летие. По этому случаю мама опубликовала подборку его фото, сопроводив текстом, в котором рассказала, как гордится сыном и почему восхищается им.
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