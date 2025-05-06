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Культура и шоу-бизнес

Фото Веры Брежневой с сыном Динары Сатжан вызвало восторг казахстанцев

сын Динары Сатжан Даниал, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 16:46 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая и бизнесвумен Динара Сатжан опубликовала совместное фото своего сына с российской певицей Верой Брежневой, сообщает Zakon.kz.

Как известно, артистка 30 апреля выступила с концертом в Алматы, 3 мая – в Астане. Она также приняла участие в шоу Динары Сатжан. И между этими событиями Брежнева успела познакомиться с сыном телеведущей Даниалом, чем Сатжан "похвасталась" в Facebook.

"Что за красивый мужчина рядом с @ververa", – подписала она фото.

Совместное фото Веры Брежневой и сына Динары Сатжан, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 16:46

Фото: Facebook/Динара Сатжан

Подписчики телеведущей пришли в восторг от ее сына:

  • Красивый сын красивой женщины.
  • Динарчик, я просто в шоке, когда он успел так вымахать? Пусть растет здоровым, умным и счастливым!
  • Какие они оба красивые!
  • Реально красивый.
  • Лапатулька, такой уже взрослый мужчина, помню его ребенком еще.
  • Ваша гордость и опора!

4 мая Даниал Ускенбай, сын Динары Сатжан, отметил 20-летие. По этому случаю мама опубликовала подборку его фото, сопроводив текстом, в котором рассказала, как гордится сыном и почему восхищается им.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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