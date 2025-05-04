Балам, горжусь тобой: Динара Сатжан трогательно поздравила сына с 20-летием

Даниал Ускенбай, сын телеведущей Динары Сатжан, отмечает 20-летие. По этому случаю звездная мама опубликовала подборку редких фото, сообщает Zakon.kz.

Снимки Динара Сатжан сопроводила трогательным текстом, в котором рассказала, как гордится сыном и почему восхищается им.

"Моя жизнь! Мое счастье! Люблю тебя безумно, горжусь тобой, твоим осознанным отношением к жизни! Восхищаюсь трудолюбием и как целенаправленно ты идешь к своим мечтам. Вдохновляюсь Твоим постоянством и верностью по отношению к друзьям", – написала звезда.

Также она добавила, что 20 лет – прекрасный возраст, когда жизнь по-настоящему только начинается, и пожелала сыну никогда не останавливаться и не сдаваться, даже когда кажется, что нет сил.

В 2024 году Даниал Ускенбай вернулся со срочной службы, которую проходил с осени 2023 в рядах государственной охраны (СГО) РК. Звездная мама неоднократно делилась армейскими фотографиями сына, а также получила порцию хейта от подписчиков, которые посчитали, что она подготовила Даниалу "теплое" место для срочной службы.