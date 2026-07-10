Динара Сатжан объявила о помолвке сына и рассказала о будущей невестке

Казахстанская телеведущая, журналист и бизнесвумен Динара Сатжан поделилась радостной новостью – в ее семье состоялся обряд сырға салу. Ее сын Даниал сделал предложение избраннице Айнур.

Видео с мероприятия она опубликовала в Instagram.

"В казахском народе говорят: если делишься радостью – она приумножается. У меня тоже есть для вас радостная новость. Сегодня мы надели серьги нашей будущей невестке", – написала Сатжан в социальных сетях.

По словам ведущей, с Айнурой она знакома уже четыре года и за это время убедилась в правильности выбора сына.





"Когда Даниал ушел в армию, мы с Айнурой часто ездили вместе. Тогда я поняла, что мой сын не ошибся в выборе супруги. Айнур будет не только любимой женой моего сына, но и надежной опорой для него", – отметила она.

Динара Сатжан подчеркнула, что сырға салу является одной из самых красивых казахских традиций и символизирует начало нового этапа в жизни молодых.

"Самое главное – мы встретились с будущими сватами и получили их благословение", – добавила телеведущая.

Она также рассказала, что впереди семью ждет подготовка к большой свадьбе сына.

"Иногда переживаю, как все пройдет, но рядом со мной близкие люди, которые поддерживают меня. Поэтому мы уже с особым настроением начали подготовку к свадьбе", – поделилась Сатжан.

Казахстанцы в комментариях пожелали молодым счастья:

– Какая красивая! Будьте счастливы!

– Какой Даниал счастливый!

– Счастья молодым.

– Как это трогательно!

Сырға салу (в переводе с казахского – "надевание сережек") – это традиционный казахский обряд сватовства, при котором будущей невесте торжественно надевают серьги. Это символизирует официальное признание девушки невестой и ее переход в новую семью.

Ранее Динара Сатжан публично обратилась к матери Акмарал Сатжан в особенный день.