Сыновья Шакиры и Пике записали свою первую песню

Дети певицы Шакиры и футболиста Пике 12-летний Милан и 10-летний Саша записали свою первую песню The One, сообщает Zakon.kz.

Песня вошла в альбом, выпущенный фондом поддержки молодых талантов. При этом Саша исполняет песню, а Милан играет на барабанах.

Шакира и Жерар Пике познакомились на съемках клипа знаменитости в 2010 году на официальную песню Чемпионата мира по футболу "Waka Waka (This Time for Africa)", а в 2011 году пара объявила о романе. Спустя два года у них родился первенец, которого они назвали Миланом, а еще через два года появился их второй сын Саша.

В июне 2022 года исполнительница ушла от отца своих детей из-за его измен. Экс-возлюбленные после расставания договорились об опеке над сыновьями – мальчики остались со своей матерью.

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