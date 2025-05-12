44-летняя супермодель Жизель Бундхен впервые показала своего третьего ребенка

44-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен в День Матери 2025 показала первые фото новорожденного сына. Имя младенца знаменитость раскрывать не стала, сообщает Zakon.kz.

Отцом ребенка является тренер по джиу-джитсу Хоаким Валенте.

В описании к публикации за 11 мая 2025 года экс-ангел "Victoria's Secret" уточнила:

"Иногда о самых прекрасных моментах в жизни не рассказываешь – ты их просто проживаешь. Материнство – величайший дар в моей жизни. Это путешествие, которое делает меня смиренной".

Слухи о том, что Бундхен родила от 35-летнего Валенте появились еще в начале февраля. У Жизель Бундхен также есть двое детей от бывшего мужа Тома Брэди.

Кроме того, немного ранее мы сообщали, что известная американская актриса и скандальная экс-супруга Джонни Деппа стала мамой во второй раз. 39-летняя Эмбер Херд заявила о рождении двойняшек в публикации, приуроченной ко Дню матери.