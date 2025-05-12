#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
516.01
582.47
6.26
Культура и шоу-бизнес

44-летняя супермодель Жизель Бундхен впервые показала своего третьего ребенка

Жизель Бундхен, ребенок, фото, День матери, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 17:19 Фото: Instagram/gisele
44-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен в День Матери 2025 показала первые фото новорожденного сына. Имя младенца знаменитость раскрывать не стала, сообщает Zakon.kz.

Отцом ребенка является тренер по джиу-джитсу Хоаким Валенте.

В описании к публикации за 11 мая 2025 года экс-ангел "Victoria's Secret" уточнила:

"Иногда о самых прекрасных моментах в жизни не рассказываешь – ты их просто проживаешь. Материнство – величайший дар в моей жизни. Это путешествие, которое делает меня смиренной".

Слухи о том, что Бундхен родила от 35-летнего Валенте появились еще в начале февраля. У Жизель Бундхен также есть двое детей от бывшего мужа Тома Брэди.

Кроме того, немного ранее мы сообщали, что известная американская актриса и скандальная экс-супруга Джонни Деппа стала мамой во второй раз. 39-летняя Эмбер Херд заявила о рождении двойняшек в публикации, приуроченной ко Дню матери.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Беременная Мари Краймбрери отыгралась на Даве
Культура и шоу-бизнес
16:54, Сегодня
Беременная Мари Краймбрери отыгралась на Даве
Мадина Садвакасова опубликовала редкое фото с 69-летней мамой
Культура и шоу-бизнес
16:28, Сегодня
Мадина Садвакасова опубликовала редкое фото с 69-летней мамой
Кристина Орбакайте вспомнила о Пугачёвой в День матери
Культура и шоу-бизнес
14:45, Сегодня
Кристина Орбакайте вспомнила о Пугачёвой в День матери
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: