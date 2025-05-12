44-летняя супермодель Жизель Бундхен впервые показала своего третьего ребенка
Фото: Instagram/gisele
44-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен в День Матери 2025 показала первые фото новорожденного сына. Имя младенца знаменитость раскрывать не стала, сообщает Zakon.kz.
Отцом ребенка является тренер по джиу-джитсу Хоаким Валенте.
В описании к публикации за 11 мая 2025 года экс-ангел "Victoria's Secret" уточнила:
"Иногда о самых прекрасных моментах в жизни не рассказываешь – ты их просто проживаешь. Материнство – величайший дар в моей жизни. Это путешествие, которое делает меня смиренной".
Слухи о том, что Бундхен родила от 35-летнего Валенте появились еще в начале февраля. У Жизель Бундхен также есть двое детей от бывшего мужа Тома Брэди.
Кроме того, немного ранее мы сообщали, что известная американская актриса и скандальная экс-супруга Джонни Деппа стала мамой во второй раз. 39-летняя Эмбер Херд заявила о рождении двойняшек в публикации, приуроченной ко Дню матери.
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