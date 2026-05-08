#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
Спорт

Шакира показала часть официальной песни ЧМ-2026 по футболу

Футбол Ролик ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 15:11 Фото: Instagram/shakira
Колумбийская поп-звезда Шакира накануне представила часть официальной песни предстоящего мундиаля. Трек Dai Dai записан совместно с нигерийским певцом Burna Boy, сообщает Zakon.kz.

Знаменитая 40-летняя Шакира опубликовала в своих социальных сетях отрывок из видеоролика, который был сделан на легендарной арене "Маракана" в Бразилии.

Сама же премьера песни запланирована на 14 мая.

Широко известно, что Шакира не в первый раз исполняет официальную песню к футбольному чемпионату мира.

В 2010 году она спела песню ЧМ-2010 в ЮАР – Waka Waka (This Time for Africa). Эта композиция была названа лучшей песней футбольных первенств всех времен многими журналами и изданиями.

Как раз во время сьемок этого клипа в 2010 году Шакира познакомилась со своим будущим мужем Жераром Пике – экс-звездой "Барселоны".

C ним она прожила 12 лет, родив ему двух сыновей, а затем рассталась из-за его романа на стороне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Дети Шакиры и Пике записали песню
06:35, 13 мая 2025
Сыновья Шакиры и Пике записали свою первую песню
Футбол Цены Билеты ЧМ-2026
15:46, 04 сентября 2025
Названы предварительные цены на билеты ЧМ-2026 по футболу
Футбол Призовые ЧМ-2026
10:00, 30 апреля 2026
FIFA заметно увеличила призовые суммы перед стартом ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: