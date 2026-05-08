Шакира показала часть официальной песни ЧМ-2026 по футболу

Колумбийская поп-звезда Шакира накануне представила часть официальной песни предстоящего мундиаля. Трек Dai Dai записан совместно с нигерийским певцом Burna Boy.

Знаменитая 40-летняя Шакира опубликовала в своих социальных сетях отрывок из видеоролика, который был сделан на легендарной арене "Маракана" в Бразилии.

Сама же премьера песни запланирована на 14 мая.

Широко известно, что Шакира не в первый раз исполняет официальную песню к футбольному чемпионату мира.

В 2010 году она спела песню ЧМ-2010 в ЮАР – Waka Waka (This Time for Africa). Эта композиция была названа лучшей песней футбольных первенств всех времен многими журналами и изданиями.

Как раз во время сьемок этого клипа в 2010 году Шакира познакомилась со своим будущим мужем Жераром Пике – экс-звездой "Барселоны".

C ним она прожила 12 лет, родив ему двух сыновей, а затем рассталась из-за его романа на стороне.