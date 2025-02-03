Канье Уэста и голую Бьянку Цензори выгнали с премии "Грэмми"
Семейная пара любит эпатировать публику. Но в этот раз они превзошли себя. Так, бизнесмен был одет по классике – во все черное. Его же жена появилась на красной дорожке в коричневой шубе. Но после того, как 30-летняя дизайнер скинула с себя меха, то предстала перед гостями и зрителями в полностью прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья.
Ye and Bianca at the 2025 #GRAMMYS pic.twitter.com/tKeijRtRUL— Deeds Magazine (@Deedsmag) February 2, 2025
По данным популярного издания Daily Mail, пара прибыла на церемонию без приглашения.
Откровенный образ Цензори вынудил полицейских выпроводить нежданных звезд с мероприятия.
Этот инцидент стал одним из самых обсуждаемых моментов церемонии.
Впрочем, Уэст не считает свое поведение аморальным. На своей странице в Instagram музыкант разместил серию снимков с женой, оставив следующую подпись: "Любовная история".
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