Канье Уэста и голую Бьянку Цензори выгнали с премии "Грэмми"

2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе прошла 67-я ежегодная церемония вручения наград "Грэмми". Одно из значимых музыкальных мероприятий в шоу-бизнесе запомнится многочисленной аудитории нестандартным выходом богатейшего рэпера Канье Уэста с его супругой Бьянкой Цензори, сообщает Zakon.kz.

Семейная пара любит эпатировать публику. Но в этот раз они превзошли себя. Так, бизнесмен был одет по классике – во все черное. Его же жена появилась на красной дорожке в коричневой шубе. Но после того, как 30-летняя дизайнер скинула с себя меха, то предстала перед гостями и зрителями в полностью прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья.

Ye and Bianca at the 2025 #GRAMMYS pic.twitter.com/tKeijRtRUL — Deeds Magazine (@Deedsmag) February 2, 2025

По данным популярного издания Daily Mail, пара прибыла на церемонию без приглашения.

Откровенный образ Цензори вынудил полицейских выпроводить нежданных звезд с мероприятия.

Этот инцидент стал одним из самых обсуждаемых моментов церемонии.

Впрочем, Уэст не считает свое поведение аморальным. На своей странице в Instagram музыкант разместил серию снимков с женой, оставив следующую подпись: "Любовная история".

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