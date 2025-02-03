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Культура и шоу-бизнес

Канье Уэста и голую Бьянку Цензори выгнали с премии "Грэмми"

Канье Уэста и голую Бьянку Цензори выгнали с премии &quot;Грэмми&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 10:48 Фото: pixabay
2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе прошла 67-я ежегодная церемония вручения наград "Грэмми". Одно из значимых музыкальных мероприятий в шоу-бизнесе запомнится многочисленной аудитории нестандартным выходом богатейшего рэпера Канье Уэста с его супругой Бьянкой Цензори, сообщает Zakon.kz.

Семейная пара любит эпатировать публику. Но в этот раз они превзошли себя. Так, бизнесмен был одет по классике – во все черное. Его же жена появилась на красной дорожке в коричневой шубе. Но после того, как 30-летняя дизайнер скинула с себя меха, то предстала перед гостями и зрителями в полностью прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья.

По данным популярного издания Daily Mail, пара прибыла на церемонию без приглашения.

Откровенный образ Цензори вынудил полицейских выпроводить нежданных звезд с мероприятия.

Этот инцидент стал одним из самых обсуждаемых моментов церемонии.

Впрочем, Уэст не считает свое поведение аморальным. На своей странице в Instagram музыкант разместил серию снимков с женой, оставив следующую подпись: "Любовная история".

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Ранее мы сообщали, что народная артистка России Лариса Долина публично выразила свои чувства ко Льву Лещенко. Все дело в том, что 1 февраля 2025 года народному артисту РСФСР исполнилось 83 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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