Жерар Депардье получил 18 месяцев лишения свободы условно
Актера задержали еще в апреле 2024 года после того, как две женщины обвинили его в сексуализированном насилии. Но вскоре после задержания актера отпустили. Сам Депардье все обвинения отрицает.
Детали дела не раскрываются, однако оно вызвало широкий резонанс во Франции. Обвинение запрашивало для актера фильма "Папаши" 18 месяцев условного срока и штраф в 20 тысяч евро (более 10 млн тенге).
Сегодня, 13 мая 2025 года, телеканал BFMTV опубликовал заявление судьи:
"Жерар Депардье признан виновным".
Gérard Depardieu déclaré coupable d'agressions sexuelles sur l'une des deux victimes, Amélie, lors de son procès pic.twitter.com/PtL01iB2sL— BFMTV (@BFMTV) May 13, 2025
Кроме того, Депардье лишили гражданских прав на два года и внесли в реестр сексуальных преступников. Его защита пообещала обжаловать приговор.
В начале 2025 года мы рассказывали, что мошенники в России оформили микрозаем на французского актера, имеющего российский паспорт. Теперь исполнитель одной из ролей в фильме "Жизнь Пи" должен микрофинансовой организации (МФО) 5 тысяч рублей (почти 29 тысяч тенге), не считая процентов.