Жерар Депардье получил 18 месяцев лишения свободы условно

Суд Парижа признал одного из самых плодотворных актеров современности Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках картины "Зеленые ставни" в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Актера задержали еще в апреле 2024 года после того, как две женщины обвинили его в сексуализированном насилии. Но вскоре после задержания актера отпустили. Сам Депардье все обвинения отрицает.

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Детали дела не раскрываются, однако оно вызвало широкий резонанс во Франции. Обвинение запрашивало для актера фильма "Папаши" 18 месяцев условного срока и штраф в 20 тысяч евро (более 10 млн тенге).

Сегодня, 13 мая 2025 года, телеканал BFMTV опубликовал заявление судьи:

"Жерар Депардье признан виновным".

Gérard Depardieu déclaré coupable d'agressions sexuelles sur l'une des deux victimes, Amélie, lors de son procès pic.twitter.com/PtL01iB2sL — BFMTV (@BFMTV) May 13, 2025

Кроме того, Депардье лишили гражданских прав на два года и внесли в реестр сексуальных преступников. Его защита пообещала обжаловать приговор.

В начале 2025 года мы рассказывали, что мошенники в России оформили микрозаем на французского актера, имеющего российский паспорт. Теперь исполнитель одной из ролей в фильме "Жизнь Пи" должен микрофинансовой организации (МФО) 5 тысяч рублей (почти 29 тысяч тенге), не считая процентов.