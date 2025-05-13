#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
513.74
569.17
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
513.74
569.17
6.33
Культура и шоу-бизнес

Жерар Депардье получил 18 месяцев лишения свободы условно

Жерар Депардье, суд, приговор, срок, 18 месяцев, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 13:57 Фото: wikipedia
Суд Парижа признал одного из самых плодотворных актеров современности Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках картины "Зеленые ставни" в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Актера задержали еще в апреле 2024 года после того, как две женщины обвинили его в сексуализированном насилии. Но вскоре после задержания актера отпустили. Сам Депардье все обвинения отрицает.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 13:57
Женщина рассказала суду, что Жерар Депардье сделал с ней на съемочной площадке

Детали дела не раскрываются, однако оно вызвало широкий резонанс во Франции. Обвинение запрашивало для актера фильма "Папаши" 18 месяцев условного срока и штраф в 20 тысяч евро (более 10 млн тенге).

Сегодня, 13 мая 2025 года, телеканал BFMTV опубликовал заявление судьи:

"Жерар Депардье признан виновным".

Кроме того, Депардье лишили гражданских прав на два года и внесли в реестр сексуальных преступников. Его защита пообещала обжаловать приговор.

В начале 2025 года мы рассказывали, что мошенники в России оформили микрозаем на французского актера, имеющего российский паспорт. Теперь исполнитель одной из ролей в фильме "Жизнь Пи" должен микрофинансовой организации (МФО) 5 тысяч рублей (почти 29 тысяч тенге), не считая процентов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Люби себя, чихай на всех": беременная Ерке Есмахан сделала неожиданное признание
Культура и шоу-бизнес
14:25, Сегодня
"Люби себя, чихай на всех": беременная Ерке Есмахан сделала неожиданное признание
Сыновья Шакиры и Пике записали свою первую песню
Культура и шоу-бизнес
06:35, Сегодня
Сыновья Шакиры и Пике записали свою первую песню
Илья Авербух возмутил женщин словами о прошлом Арзамасовой
Культура и шоу-бизнес
05:08, Сегодня
Илья Авербух возмутил женщин словами о прошлом Арзамасовой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: