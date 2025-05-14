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Общество

Каннский кинофестиваль 2025: триумф кино, стиля и глобальных смыслов

актеры, Канны, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 18:07 Фото: FDC/Joachim Tournebize
С 13 по 24 мая французская Ривьера вновь стала эпицентром мирового кинематографа: в легендарном Palais des Festivals проходит 78-й Каннский международный кинофестиваль.

Это не просто киносмотр – это культурный институт, где каждая премьера становится событием, а каждый образ на красной дорожке – визуальным манифестом времени.

Жюри

В этом году председателем жюри основного конкурса стала Жюльет Бинош – одна из величайших актрис Франции, лауреат "Оскара" и "Сезара". В ее команду вошли творцы и мыслители из разных уголков мира:

  • Холли Берри (США), актриса и режиссер;
  • Паял Кападия (Индия), лауреат Гран-при Канн 2024;
  • Карлос Рейгадас (Мексика), автор философского кино;
  • Хон Сан Су (Южная Корея), минималист-драматург;
  • Лейла Слимани (Марокко-Франция), писательница и правозащитница.

Такой состав говорит сам за себя: Канны продолжают быть площадкой не только для кинематографа, но и для идей, которые формируют повестку дня.

Премьеры

В официальную конкурсную программу вошли 19 фильмов, среди которых:

  • "The Phoenician Scheme" (Уэс Андерсон).
  • "Eddington" (Ари Астер).
  • "Nouvelle Vague" (Ричард Линклейтер).
  • "Alpha" (Джулия Дюкорно).
  • "Die, My Love" (Линн Рэмси).
  • "It Was Just an Accident" (Джафар Панахи).

Темы – от женской идентичности и постгуманизма до утопий, разрушенных реальностью. География представлена широчайшим образом: от Мексики и Ирана до Франции, Испании и Индии.

Особый акцент женский взгляд

Фестиваль 2025 года подчеркнуто ориентирован на режиссерок и актрис, делающих сильные авторские высказывания. Женский нарратив в кино стал не просто трендом, а устойчивым голосом, который уже нельзя игнорировать.

Модная дипломатия Канн: от подиума – к манифесту

Как всегда, неотъемлемой частью фестиваля стали вечерние премьеры и светская хроника. Модная составляющая Канн давно перешла границы эстетики – это и политика, и репрезентация, и культурная дипломатия.

На открытии мероприятия были замечены образы от Chanel, Valentino и других модных домов, а также украшения от международных и нишевых брендов.

Особое внимание привлек выход блогера и телезвезды Фарханы Боди, которая появилась на красной дорожке в розовом платье Atelier Zuhra, дополненном ювелирными изделиями казахстанского бренда Saltanat Diamond Gallery.

Фото: Instagram/stories/farhanabodi

В 2025 году Канны четко отразили главные противоречия и надежды современности. Это и борьба за свободу самовыражения, и поиск новых форм кинематографического языка, и тонкий баланс между политическим высказыванием и эстетикой.

И если раньше Канны были просто местом для громких премьер, сегодня они территория для культурных смыслов, глобальных ценностей и тонких деталей, из которых складывается лицо времени.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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