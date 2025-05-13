Закон и порядок: награждены победители конкурса театрализованных представлений среди школ столицы

Состоялся финальный этап городского конкурса театрализованных представлений "Закон и ребенок: будущее без ошибок", организованного среди школ Астаны.

В финале смотра, проводимого совместно прокуратурой города и акиматом столицы в рамках нарратива "Закон и порядок", приняли участие победители районных этапов – лучшие театральные группы из 6 школ, отобранных ранее из шести районов, которые представили свои постановки на актуальные темы в правовой сфере, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Конкурс, проходивший в Государственном театре драмы и комедии им. А. Мамбетова, направлен на формирование правовой культуры среди учащихся, популяризацию человеческих ценностей, развитие правосознания, а также предупреждение правонарушений в подростковой среде путем творческого осмысления различных жизненных ситуаций. Особенность конкурса заключается в том, что он позволяет подрастающему поколению через искусство выражать свое видение закона, справедливости и гражданской ответственности.

Фото: акимат города Астаны

Оценивали конкурс детского искусства заместитель акима города Есет Байкен, уполномоченный по правам ребенка РК Динара Закиева, заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике г. Астаны Назгуль Макжан, заместитель прокурора города Булат Мизанбаев, руководитель Управления образования столицы Касымхан Сенгазыев, известная телеведущая Айгуль Мукей, также участвовали представители Генеральной прокуратуры, Министерства просвещения, районные прокуроры и акимы районов Астаны.

"На сегодняшний день на городской конкурс пришли победители конкурса, который ранее проходил в каждом районе. В обществе права каждого ребенка должны быть защищены и обеспечены. Вместе со своими правами они должны знать, какова будет ответственность за нарушение закона. Поэтому проводится такое масштабное профилактическое мероприятие. Удачи всем участникам!" – сказал руководитель Управления образования.

Фото: акимат города Астаны

Талантливые учащиеся 6 школ, которые пытались донести тему правопорядка театральным языком, рассказали о самых актуальных в современном обществе правонарушениях, таких как коррупция, кибербуллинг, торговля наркотиками, кражи, распространение дезинформации.

"Конкурс, который стартовал в прошлом году, продолжился и в этом году, и сегодня мы увидели плоды предыдущих отборочных соревнований. Каждый человек с рождения стремится познать свое окружение и все вокруг. Часто из-за незнания или неправильного направления совершают ошибки, а также идут на преступления. Такие мероприятия имеют большое значение в профилактике. Каждый ребенок, который сегодня выходит на сцену, – это честный гражданин нашей страны, человек будущего, который ценит закон своего государства. Показать такой нравственный путь – наш общий долг. Все выступавшие команды сильные, всех можно признать победителями, при этом жюри было нелегко. Но конкурс есть конкурс. Поздравляю всех призеров. Мы надеемся, что в следующем году расширим масштаб конкурса и проведем его на республиканском уровне", – сказал Есет Байкен.

По итогам конкурса памятным призом "Лучший актер" был удостоен ученик 6-го класса школы-гимназии №87 Нурахматоллах Жанаткан. Сыгравшая роль Кожи ученица 6-го класса школы №108 Мейірім Сулеймен стала "Лучшей актрисой", номинацию "Особый взгляд на тему" получила школа-лицей №28, номинацию "Лучший сценарий" – школа-лицей №58, номинацию "Лучшее видео" – школа-гимназия №17, номинацию "Лучшая роль второго плана" – учащийся школы №93 Бек Сапархан.

Фото: акимат города Астаны

За участие в создании социальных видеороликов в рамках принципа "Закон и порядок" также получили награды школы №97 и №75. При присуждении призовых мест 6-е место заняла школа №28, 5-е место – №93, 4-е место – №58, 3-е место – №87, 2-е место – №108 и 1-е место – №17. Помимо дипломов, призеры получили денежные и ценные призы в размере от 50 до 300 тысяч тенге.