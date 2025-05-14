В Казахстане проходит народное голосование за Гран-при фестиваля "Жұлдызай"

С 5 мая в Казахстане началось онлайн-голосование за обладателя Гран-при XX Республиканского фестиваля творчества "Жұлдызай" для детей с особыми потребностями. Завершится оно 1 июня.

Принять участие в голосовании может каждый житель страны на сайте fest.juldyzai.kz. На главный приз претендуют лауреаты первых мест, отобранные профессиональным жюри по итогам Республиканского этапа конкурса.

Фото: BI-Жұлдызай

В этом году "Жұлдызай" отмечает свое 20-летие. По информации организаторов, юбилейный фестиваль собрал рекордное количество участников – более 6000 детей из всех регионов Казахстана. Из них 1370 юных артистов вышли в финал. Всего было рассмотрено 528 заявок в номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнение и жестовое исполнение песни.

"Юбилейный фестиваль стал для нас особенным. Каждый наш ребенок достоин признания, и выбор победителей был крайне непростым. Народное голосование – это возможность услышать мнение всей страны и отметить тех, кто по-настоящему покорил сердца", – рассказала руководитель проекта Алмагуль Салимбаева.

Фото: BI-Жұлдызай

Победители будут объявлены на торжественном Гала-концерте 1 июня во Дворце единоборств "Жекпе-жек" в Астане. Это событие станет кульминацией фестивальной недели, приуроченной к 20-летию проекта.

Напомним, фестиваль "Жұлдызай" реализуется при поддержке Корпоративного фонда BI Group "BI-Жұлдызай" и на протяжении двух десятилетий остается единственной в стране площадкой, где особенные дети могут раскрыть свой творческий потенциал и быть услышанными.

Фото: BI-Жұлдызай

Организаторы приглашают всех поддержать юные таланты и отдать голос за финалистов:

"Каждый голос – это вдохновение для тех, кто преодолевает ограничения и ежедневно доказывает, что мечты сбываются".