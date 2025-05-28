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Культура и шоу-бизнес

Подготовка к Гала-концерту юбилейного Фестиваля "Жұлдызай" вышла на финальный этап

Подготовка к Гала-концерту Фестиваля Жұлдызай, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 10:39 Фото: корпоративный фонд "Жұлдызай"
1 июня в Астане состоится Гала-концерт XX Республиканского фестиваля детского творчества "Жұлдызай" – уникального проекта, который два десятилетия предоставляет детям с особыми образовательными потребностями возможность раскрыть свои таланты и выйти на большую сцену.

Участники уже съезжаются в столицу для репетиций и подготовки к финалу.

На протяжении 20 лет фестиваль объединяет сотни юных участников со всех регионов Казахстана, даря им сцену, внимание и уверенность в собственных силах. В этом году лауреатами стали 300 детей, прошедших отборочный этап и приехавших в столицу, чтобы выступить в четырех номинациях: вокал, хореография, жестовое исполнение песен и инструментальное исполнение.

Одной из ярких участниц стала Інжу Тілеужан из Жамбылской области. Она заняла первое место в номинации "Хореография".

"Мне было очень волнительно участвовать в фестивале. Я впервые приехала в Астану. Моя мечта – выступать на большой сцене, и совсем скоро она станет реальностью. Желаю всем удачи и классного выступления", – рассказала юная артистка.


Ее педагог, Роза Саржанова, отметила важность участия в таких проектах:

"Мы участвуем в "Жұлдызай" уже четыре года, но на республиканский этап приехали впервые. Готовились в течение всего года. Для Інжу это особенный опыт: первое путешествие на поезде, первое выступление в столице. Благодарим организаторов за этот праздник для наших детей. Фестиваль помогает им поверить в себя и завести новых друзей".

Финальный концерт пройдет 1 июня в 14:30 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Астана". Определение обладателя Гран-при состоится на основе всенародного голосования на сайте fest.juldizai.kz. Принять участие в голосовании может каждый.

Фото: корпоративный фонд "Жұлдызай"

Организатором фестиваля выступает Корпоративный фонд "Жұлдызай". Генеральный партнер – строительный холдинг BI Group. Информационную поддержку оказывает телеканал "Астана".

"Жұлдызай" – это не просто фестиваль. Это место, где особенные дети находят уверенность, поддержку и возможность засиять на всю страну.

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Айсулу Омарова
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