Жена Али Окапова поразила соцсети эрудицией
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Невестка казахстанской певицы Розы Рымбаевой и жена ее сына Али Окапова Акерке Буркитбай умилила подписчиков новым видео, сообщает Zakon.kz.
Изначально от девушки последовало громкое признание:
"В день я прочитываю три книги, но никто не верит", – подписала ролик Акерке.
В кадре молодая мама держит в руках детские книжки, которые каждый день читает своему сыну Зейну. Именно с ними и проходят ее "три книги в день".
Семья Али и Акерке открыто делится простыми моментами повседневной жизни с подписчиками, и за это они давно завоевали любовь казахстанцев.
Ранее сыновья Розы Рымбаевой показали, как снимают новый клип.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript