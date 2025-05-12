Жена Али Окапова поразила соцсети эрудицией

Невестка казахстанской певицы Розы Рымбаевой и жена ее сына Али Окапова Акерке Буркитбай умилила подписчиков новым видео, сообщает Zakon.kz.

Изначально от девушки последовало громкое признание:

"В день я прочитываю три книги, но никто не верит", – подписала ролик Акерке.

В кадре молодая мама держит в руках детские книжки, которые каждый день читает своему сыну Зейну. Именно с ними и проходят ее "три книги в день".

Семья Али и Акерке открыто делится простыми моментами повседневной жизни с подписчиками, и за это они давно завоевали любовь казахстанцев.

Ранее сыновья Розы Рымбаевой показали, как снимают новый клип.