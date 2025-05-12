#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
516.01
582.47
6.26
Культура и шоу-бизнес

Жена Али Окапова поразила соцсети эрудицией

Знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 07:42 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Невестка казахстанской певицы Розы Рымбаевой и жена ее сына Али Окапова Акерке Буркитбай умилила подписчиков новым видео, сообщает Zakon.kz.

Изначально от девушки последовало громкое признание:

"В день я прочитываю три книги, но никто не верит", – подписала ролик Акерке.

В кадре молодая мама держит в руках детские книжки, которые каждый день читает своему сыну Зейну. Именно с ними и проходят ее "три книги в день".

Семья Али и Акерке открыто делится простыми моментами повседневной жизни с подписчиками, и за это они давно завоевали любовь казахстанцев.

Ранее сыновья Розы Рымбаевой показали, как снимают новый клип.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Новая жена Прилучного показала теплые отношения с сыном Агаты Муцениеце
Культура и шоу-бизнес
06:35, Сегодня
Новая жена Прилучного показала теплые отношения с сыном Агаты Муцениеце
Полицейский из Астаны поразил зрителей на шоу Андрея Малахова
Культура и шоу-бизнес
03:30, 12 мая 2025
Полицейский из Астаны поразил зрителей на шоу Андрея Малахова
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: