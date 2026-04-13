Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2026 года

В мае казахстанцы отмечают сразу четыре праздника, сообщает Zakon.kz.

1 мая – День единства народа Казахстана

в этом году выпадает на пятницу, и казахстанцы отдохнут сразу три дня при пятидневной рабочей неделе: 1, 2 и 3 мая (пятница, суббота, воскресенье).

7 мая – День защитника Отечества выпадает на четверг, отдыхаем один день.

На 9 мая – День Победы – отдыхаем три дня:

9, 10, 11 мая (суббота, воскресенье, понедельник), выходной в субботу переносится на понедельник.

Дополнительный выходной приходится на 27 мая – Курбан-айт, который выпадает на среду.

В итоге в мае 2026 года казахстанцы отдыхают 14 дней при пятидневной рабочей неделе и 12 дней – при шестидневной.





