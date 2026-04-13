Право

Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2026 года

9 мая, День Победы, Вечный огонь, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 10:18
В мае казахстанцы отмечают сразу четыре праздника, сообщает Zakon.kz.

1 мая – День единства народа Казахстана

  • в этом году выпадает на пятницу, и казахстанцы отдохнут сразу три дня при пятидневной рабочей неделе: 1, 2 и 3 мая (пятница, суббота, воскресенье).

7 мая – День защитника Отечества выпадает на четверг, отдыхаем один день.

На 9 мая – День Победы – отдыхаем три дня:

9, 10, 11 мая (суббота, воскресенье, понедельник), выходной в субботу переносится на понедельник.

Дополнительный выходной приходится на 27 мая – Курбан-айт, который выпадает на среду.

В итоге в мае 2026 года казахстанцы отдыхают 14 дней при пятидневной рабочей неделе и 12 дней – при шестидневной.


Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2025 года
09:48, 14 апреля 2025
Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2025 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2024 года
11:31, 09 апреля 2024
Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2026 года
09:19, 23 декабря 2025
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2026 года
Последние
Популярные
Читайте также
Новый бой в Белом доме: поединок "огромных" американцев пополнил кард
11:10, Сегодня
Новый бой в Белом доме: поединок "огромных" американцев пополнил кард
Фанаты "Кайсара" Виктора Мозеса подняли "бунт" из-за секретов в команде
10:48, Сегодня
Фанаты "Кайсара" Виктора Мозеса подняли "бунт" из-за секретов в команде
Казахстан объявил состав на элитный турнир по дзюдо в Астане
10:35, Сегодня
Казахстан объявил состав на элитный турнир по дзюдо в Астане
Заслуженный тренер Казахстана оценил силу узбекского бокса после чемпионата Азии
10:27, Сегодня
Заслуженный тренер Казахстана оценил силу узбекского бокса после чемпионата Азии
