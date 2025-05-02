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Право

Утверждены правила формирования предварительного списка всемирного культурного наследия

Туркестан, город Туркестан, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 12:07 Фото: akorda.kz
Приказом министра культуры и информации от 17 апреля 2025 года № утверждены Правила формирования и представления предварительного списка всемирного культурного наследия РК, сообщает Zakon.kz.

Для формирования предварительного списка местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы направляют в уполномоченный орган соответствующие предложения.

Предложения местных исполнительных органов выносятся уполномоченным органом на рассмотрение специальной комиссии в течение 45 календарных дней.

На основании рекомендации специальной комиссии уполномоченным органом формируется предварительный список.

Указывается, что при формировании предварительного списка учитываются критерии, к потенциальным памятникам истории и культуры всемирного культурного наследия, определяемые Конвенцией об охране всемирного природного и культурного наследия, к которой Казахстан присоединился в 1994 году, а также выдающаяся универсальная ценность памятника истории и культуры.

Предварительный список обновляется не менее одного раза в 10 лет.

Предусматривается, что на основании сформированного предварительного списка для представления в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО готовится соответствующая документация.

Предварительный список заполняется на английском либо французском языке в соответствии с требованиями Конвенции.

Предварительный список содержит информацию о соответствии памятника истории и культуры критериям Конвенции, подлинности и/или целостности памятника истории и культуры, сравнение с аналогичными памятниками истории и культуры.

Приказ вводится в действие с 11 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в правила выдачи лицензии на научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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