Утверждены правила формирования предварительного списка всемирного культурного наследия
Для формирования предварительного списка местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы направляют в уполномоченный орган соответствующие предложения.
Предложения местных исполнительных органов выносятся уполномоченным органом на рассмотрение специальной комиссии в течение 45 календарных дней.
На основании рекомендации специальной комиссии уполномоченным органом формируется предварительный список.
Указывается, что при формировании предварительного списка учитываются критерии, к потенциальным памятникам истории и культуры всемирного культурного наследия, определяемые Конвенцией об охране всемирного природного и культурного наследия, к которой Казахстан присоединился в 1994 году, а также выдающаяся универсальная ценность памятника истории и культуры.
Предварительный список обновляется не менее одного раза в 10 лет.
Предусматривается, что на основании сформированного предварительного списка для представления в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО готовится соответствующая документация.
Предварительный список заполняется на английском либо французском языке в соответствии с требованиями Конвенции.
Предварительный список содержит информацию о соответствии памятника истории и культуры критериям Конвенции, подлинности и/или целостности памятника истории и культуры, сравнение с аналогичными памятниками истории и культуры.
Приказ вводится в действие с 11 мая 2025 года.
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