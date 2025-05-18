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Культура и шоу-бизнес

Исполнитель хита "Красивая история" высказался о своей национальности и личной жизни

Алан Черкасов ответил на вопросы о личном, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 18:43 Фото: Instagram/alansoul82
Казахстанский певец Алан Черкасов, исполнивший хитовую композицию "Красивая история", чтобы быть ближе к своей аудитории, решил через социальные сети ответить на самые часто задаваемые ему вопросы, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Instagram.

"Я не исключение, и тоже использую этот инструмент взаимодействия, но не часто. Мне задают вопросы не только о творчестве, но и, конечно, о личной жизни. И если я отвечаю, то стараюсь быть честным, но порой предпочитаю просто умолчать, пропустить, дабы не раскрывать личное и сокровенное", – подписал пост артист. 

Также он составил "Tоп 10 частых вопросов" и коротко ответил на них:

– Национальность: Я метис (папа – осетин, мама – татарка).

Кто пишет мне песни: Практически все свои песни (слова и музыку) я пишу сам и являюсь автором. Есть редкое исключение, где я взаимодействовал с другим автором, и этим я искренне делился.

Кто или что меня вдохновляет на романтику в песнях: Жизнь, опыт, чувства, ситуации, события, случай и просто каждый прожитый день.

Почему не выпускаю песни чаще (например раз в месяц), как некоторые артисты: Я не штампую, у меня нет своих авторов, я пишу о прожитом лично и вдохновение приходит не по заказу, его дарит сердце в нужное время. Я очень тщательно, сосредоточенно и даже педантично отношусь к процессу и выпускаю песню, когда понимаю, что она готова.

Статус: Холост.

Когда концерты: 8 октября я дал свой первый большой сольный концерт в Алматы, который сам и организовывал. И это очень непросто. За последние годы я дал множество небольших концертов в разных городах и, конечно, планирую большой тур. Как только будет точная информация, я обязательно поделюсь.

Кто мой продюсер: У меня нет продюсера и никогда не было.

Пишу ли я песни (на заказ): У меня есть опыт написания песен для других артистов, но мне это неинтересно, я пишу для себя и своих слушателей. Но при этом часто принимаю участие в редактировании материала других артистов (соавторство).

Продолжаю ли я работать в качестве ведущего: Да, конечно, но сейчас в моем графике львиную долю занимает выступление в качестве артиста. Но вести особенные вечера я продолжаю и делаю это с радостью.

Самое важное качество в людях: Преданность и честность! В отношениях, в чувствах, в дружбе и в работе.

Ранее Черкасов вспоминал об отчаянии перед первым концертом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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