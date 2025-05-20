Трое казахстанцев получили звание "Народный артист", еще ряд – госнаграды от Токаева

Сегодня, 20 мая 2025 года, в преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность деятелям культуры отрасли, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, указом президента за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Казахстаном награждены:

С присвоением звания "Қазақстанның Еңбек Ері" и орденом "Отан"

Байбосынов Кайрат Аукенович – профессор РГУ "Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой";

Материал по теме Президент присвоил Кайрату Байбосынову звание "Қазақстанның Еңбек Ері"

орденом "Парасат"

Ауэзов Ербулат Кудрянович – научный сотрудник КГКП "Объединение музеев города Алматы",

Джамбулова Салтанат Тезекбаевна – директор ГККП "Литературно-мемориальный музей имени Жамбыла Жабаева" ГУ "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области", Жамбылский район Алматинской области;

орденом "Достық" ІІ степени

Дворцевой Сергей Владимирович – режиссер российского и казахстанского кино, город Алматы;

присвоить почетное звание "Қазақстанның халық әртісі"

Беляков Александр Викторович – художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы КГКП "Алматы әуендері",

Каримов Алишер Шукурович – певец, город Алматы,

Косанова Айгуль Шодановна – певица, ассоциированный профессор РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы", город Алматы;

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"

Абильдин Асет Токенович – артист КГКП "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова", город Караганда,

Ахмуханова Айжан Рахимгалиевна – артистка ГККП "Областная филармония имени Шамши Калдаякова", Туркестанская область,

Баймуратова Аккайша – специалист АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова", город Алматы,

Гайсагалиев Жаскелен Урынбасарович – солист ГККП "Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области", город Уральск,

Джумасеитова Гульнара Тазабековна – профессор РГП "Казахская национальная академия хореографии", город Астана,

Жалгасбаев Биржан Нурмаханович – директор КГКП "Государственный казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова", Северо-Казахстанская область,

Жұмаділ Сағындық Айтмұхаметұлы – артист ГККП "Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой", город Талдыкорган,

Ильясова Кулжамиля Айыпқызы – актриса КГКП "Государственный театр кукол", город Алматы,

Казыбекова Гульжан Кайпбековна – учитель РГУ "Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова", город Алматы,

Курманаев Ермек Маликович – доцент РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы", город Алматы,

Малимова Асия Несипбаевна – преподаватель РГКП "Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова", город Алматы,

Мулдагалиева Куляш – педагог РГУ "Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой", город Алматы,

Мурзабулатов Кайрат Мамытович – артист ГККП "Областной казахский музыкально-драматический театр имени Шахмета Хусаинова" при управлении культуры Акмолинской области, город Кокшетау,

Мусаев Рустам Курбанжанович – художник, город Алматы,

Питерцев Владимир Вениаминович – композитор, город Алматы,

Репин Александр Александрович – актер КГКП "Павлодарский областной драматический театр имени А. Чехова",

Шалхар Жарқынай Абдуқашимқызы – артистка, город Алматы,

Тохтибакиев Гайратжан Курванович – артист РГКП "Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова", город Алматы,

Чалдибеков Ерболат Заманбекович – солист-артист Государственного национального художественного центра "Халық Қазынасы" РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, город Астана,

Шаштайұлы Дүйсебай – композитор, город Алматы.

орденом "Құрмет"

Абдиева Газиза Макешевна – главный балетмейстер ГККП "Алматинская областная филармония имени Суюнбая", Талгарский район Алматинской области,

Ажибекова Зауре Бекембаевна – художественный руководитель ансамбля народного танца "Қазына" ГККП "Концертная организация "Шымкент концерт" (филармония),

Алимбетова Майра Жалмуханбетовна – артистка КГКП "Жамбылский областной казахский драматический театр имени Аскара Токпанова",

Асербеков Болат Нуркажанович – член Союза художников Республики Казахстан,

Атамбек Талжібек Жумаділқызы – артистка КГКП "Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр имени Жусупбека Аймаутова",

Атыгаев Базарбек Кайырбекович – первый заместитель руководителя АО "Телерадиокомпания "Almaty",

Аязбаева Рысжан Абсиметовна – директор ГККП "Историко-краеведческий музей имени Мұхамеджан Тынышбайұлы области Жетісу", город Талдыкорган,

Баймаганбетова Гульнар Муханбетжановна – актриса ГККП "Актюбинский областной театр кукол "Алақай", город Актобе,

Бойко Александр Павлович – артист-вокалист КГКП "Карагандинский академический театр музыкальной комедии", город Караганда,

Исабаев Шағжан Бекенұлы – заведующий Домом-музеем Мухтара Ауэзова села Борили РГКП "Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая "Жидебай-Бөрілі", область Абай,

Исабекова Куаныш Разаковна – заведующий филиалом КГУ "Централизованная библиотечная система города Алматы",

Кадиров Манапбек Сапарбаевич – cолист КГКП "Костанайская областная филармония имени Е. Умурзакова",

Канагатов Болат Айкенович – оперный певец, участник вокального квартета "IL Canto",

Ким Надежда Владимировна – артистка РГКП "Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии", город Алматы,

Кубиев Фархат Молдагалиевич – солист РГКП "Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая", участника вокального квартета "IL Canto",

Медеуова Умиткуль Еменовна – артистка КГКП "Кызылординская областная филармония" управления культуры, архивов и документации Кызылординской области",

Насретдинова Лариса Акифовна – артистка академического фольклорно-этнографического оркестра имени Нургисы Тлендиева "Отырар сазы" РГКП "Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла", город Алматы,

Нургалиев Ыклас – артист фольклорно-этнографического ансамбля "Сазген сазы" КГКП "Алматы әуендері",

Омарова Ляззат Жунусовна – заведующий труппой РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева", город Астана,

Пылков Георгий Викторович – заведующий художественно-постановочной частью ТОО "Almaty Theatre",

Саматов Мақсат Саматұлы – оперный певец, участник вокального квартета "IL Canto",

Сатханов Жигер Аманжолович – оперный певец, участник вокального квартета "IL Canto",

Скуратова Людмила Витальевна – актриса ГККП "Акмолинский областной русский драматический театр", город Кокшетау,

Танабаев Нурай Ерлисович – артист ГККП "Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева" акимата города Астаны,

Тилеужан Нуртай – солист районного Дома культуры, Уланский район Восточно-Казахстанской области,

Тлепбергенов Абылай Жанболатович – главный дирижер РГКП "Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы", город Алматы,

Шаматова Кунаим Сатаркуловна – актриса КГКП "Областной Академический казахский драматический театр имени Махамбета Управления культуры и развития языков Атырауской области", город Атырау,

Шейкин Виктор Тимофеевич – руководитель джазового оркестра КГКП "Павлодарская областная филармония имени Исы Байзакова", Павлодарская область.

Фото: akorda.kz

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Актаев Бауыржан Жанбирбаевич – артист КГКП "Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой Управления культуры и развития языков Атырауской области", город Атырау,

Алшынбаев Нурлан Глазбаевич – акробат КГКП "Казахский государственный цирк", город Алматы,

Аманжолова Алма Турсынбаевна – артист КГКП "Театр традиционного искусства "Алатау", город Алматы,

Атамбаев Абай Сапарбекович – аккомпаниатор ГККП "Ордабасинский районный дом культуры", Туркестанская область,

Әшімова Салтанат Әлиякпарқызы – заместитель директора РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур" Министерства культуры и информации, город Алматы,

Бейсембаева Лаззат Серикбаевна – руководитель архитектурно-реставрационной группы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП "Казреставрация" Комитета культуры Министерства культуры и информации, город Алматы,

Беспалинов Алишер Тлеугазинович – заместитель директора РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозоқ" Комитета культуры Министерства культуры и информации, город Астана,

Бигашев Ержан Аукенович – актер ГККП "Мангистауский областной театр кукол", город Актау,

Бонданк Тимур Асылбекович – артист РГКП "Республиканский академический немецкий драматический театр", город Алматы,

Воронин Андрей Васильевич – художественный руководитель русской труппы КГКП "Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты", город Усть-Каменогорск,

Глушков Андрей Егорович – артист КГКП "Театр имени Абая" управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай, город Семей,

Дюсебаева Юлия Сергеевна – артист КГКП "Областной русский драматический театр" Управления культуры акимата Костанайской области,

Жингылбаев Асылбек Орманович – преподаватель РГКП "Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского", город Алматы,

Жунусова Гаухартас – заведующий сельским клубом села Егынды КГКП "Улытауский районный дом культуры", Улытауский район области Ұлытау,

Зияева Молдир Айдаровна – артист ГККП "Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Жумата Шанина",

Золочевская Кристина Анатольевна – актриса РГКП "Русский государственный академический театр детей и юношества имени Натальи Сац", город Алматы,

Игілік Оразалы Амандықұлы – актер ГККП "Музыкальный театр юного зрителя" акимата города Астаны,

Ильясова Майра Сидагуловна – актриса ГККП "Актюбинский областной театр драмы имени Т. Ахтанова", город Актобе,

Кожасова Флора Омаровна – артистка оркестра РГКП "Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая", город Алматы,

Кожахметова Гульнара Саруаровна – директор КГУ "Централизованная библиотечная система имени Баубека Булкышева города Сатпаева", область Ұлытау,

Куракбаев Асан Майкынович – руководитель отдела РГКП "Центральный государственный музей Республики Казахстан", город Алматы,

Кушеров Аскар Танатарович – солист оркестра народных инструментов имени Абыла Таракулы ГККП "Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева", Тупкараганский район Мангистауской области,

Макашева Жанар Махсутовна – артистка РГКП "Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова", город Алматы,

Мукашева Гульсара Карашевна – главный хранитель – руководитель Службы РГКП "Национальный музей Республики Казахстан", город Астана,

Мурзалиев Мухит Газизович – художник, город Алматы,

Нгимова Акжан – заведующий балетной труппой РГКП "Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат", город Алматы,

Нұрбергенов Асан Мағзомұлы – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы,

Оразаев Талгат Ильясович – главный концертмейстер ГККП "Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу", город Талдыкорган,

Сагинбекова Мадина Жаксылыковна – артистка КГКП "Жамбылская областная филармония имени Кенена Азербаева",

Садыкова Толкын Сейдуллаевна – директор – генеральный продюсер ТОО "5 Студия Production", город Алматы,

Сейдахметов Жанибек Калымбекович – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы,

Сыдықов Жасұлан Қайратұлы – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы,

Танирбергенов Айбек Жаксанович – руководитель кружка КГКП "Аральский районный центр культуры" КГУ "Отдел культуры и развития языков Аральского района", Кызылординская область,

Тастаев Айдос Нурбаулиевич – директор ГККП "Областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина" Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области, город Актау,

Таушева Динара Бакытовна – солистка КГКП "Областная филармония имени Акан серы управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области",

Токтаганова Макпал Казыбековна – артистка-вокалистка РГКП "Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла", город Алматы,

Уварова Анна Сергеевна – солистка РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, город Астана,

Урумбаев Медет Оразбаевич – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы,

Хибашев Омар Губайдуллиевич – солист вокально-инструментального ансамбля ГККП "Дворец культуры молодежи" отдела культуры и развития языков города Уральска, Западно-Казахстанская область,

Шаяхметова Кунслу Тургунбековна – артистка РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", город Алматы,

Шернияз Мусахан – скрипач,

Школьная Ирина Арьевна – руководитель сектора РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева", город Алматы.

медалью "Шапағат"

Байниетова Сауле Толешевна – заведующий педагогической частью РГКП "Государственный академический русский театр детей и юношества имени Натальи Сац", город Алматы.

Фото: akorda.kz

Также во время выступления Токаев дал ряд поручений. По словам Касым-Жомарта Токаева, государство неизменно уделяет особое внимание развитию сферы искусства, поскольку от уровня развития культуры зависит и состояние духовности в стране.