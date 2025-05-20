Трое казахстанцев получили звание "Народный артист", еще ряд – госнаграды от Токаева
Фото: akorda.kz
Сегодня, 20 мая 2025 года, в преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность деятелям культуры отрасли, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, указом президента за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Казахстаном награждены:
С присвоением звания "Қазақстанның Еңбек Ері" и орденом "Отан"
- Байбосынов Кайрат Аукенович – профессор РГУ "Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой";
орденом "Парасат"
- Ауэзов Ербулат Кудрянович – научный сотрудник КГКП "Объединение музеев города Алматы",
- Джамбулова Салтанат Тезекбаевна – директор ГККП "Литературно-мемориальный музей имени Жамбыла Жабаева" ГУ "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области", Жамбылский район Алматинской области;
орденом "Достық" ІІ степени
- Дворцевой Сергей Владимирович – режиссер российского и казахстанского кино, город Алматы;
присвоить почетное звание "Қазақстанның халық әртісі"
- Беляков Александр Викторович – художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы КГКП "Алматы әуендері",
- Каримов Алишер Шукурович – певец, город Алматы,
- Косанова Айгуль Шодановна – певица, ассоциированный профессор РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы", город Алматы;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"
- Абильдин Асет Токенович – артист КГКП "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова", город Караганда,
- Ахмуханова Айжан Рахимгалиевна – артистка ГККП "Областная филармония имени Шамши Калдаякова", Туркестанская область,
- Баймуратова Аккайша – специалист АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова", город Алматы,
- Гайсагалиев Жаскелен Урынбасарович – солист ГККП "Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области", город Уральск,
- Джумасеитова Гульнара Тазабековна – профессор РГП "Казахская национальная академия хореографии", город Астана,
- Жалгасбаев Биржан Нурмаханович – директор КГКП "Государственный казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова", Северо-Казахстанская область,
- Жұмаділ Сағындық Айтмұхаметұлы – артист ГККП "Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой", город Талдыкорган,
- Ильясова Кулжамиля Айыпқызы – актриса КГКП "Государственный театр кукол", город Алматы,
- Казыбекова Гульжан Кайпбековна – учитель РГУ "Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова", город Алматы,
- Курманаев Ермек Маликович – доцент РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы", город Алматы,
- Малимова Асия Несипбаевна – преподаватель РГКП "Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова", город Алматы,
- Мулдагалиева Куляш – педагог РГУ "Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой", город Алматы,
- Мурзабулатов Кайрат Мамытович – артист ГККП "Областной казахский музыкально-драматический театр имени Шахмета Хусаинова" при управлении культуры Акмолинской области, город Кокшетау,
- Мусаев Рустам Курбанжанович – художник, город Алматы,
- Питерцев Владимир Вениаминович – композитор, город Алматы,
- Репин Александр Александрович – актер КГКП "Павлодарский областной драматический театр имени А. Чехова",
- Шалхар Жарқынай Абдуқашимқызы – артистка, город Алматы,
- Тохтибакиев Гайратжан Курванович – артист РГКП "Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова", город Алматы,
- Чалдибеков Ерболат Заманбекович – солист-артист Государственного национального художественного центра "Халық Қазынасы" РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, город Астана,
- Шаштайұлы Дүйсебай – композитор, город Алматы.
орденом "Құрмет"
- Абдиева Газиза Макешевна – главный балетмейстер ГККП "Алматинская областная филармония имени Суюнбая", Талгарский район Алматинской области,
- Ажибекова Зауре Бекембаевна – художественный руководитель ансамбля народного танца "Қазына" ГККП "Концертная организация "Шымкент концерт" (филармония),
- Алимбетова Майра Жалмуханбетовна – артистка КГКП "Жамбылский областной казахский драматический театр имени Аскара Токпанова",
- Асербеков Болат Нуркажанович – член Союза художников Республики Казахстан,
- Атамбек Талжібек Жумаділқызы – артистка КГКП "Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр имени Жусупбека Аймаутова",
- Атыгаев Базарбек Кайырбекович – первый заместитель руководителя АО "Телерадиокомпания "Almaty",
- Аязбаева Рысжан Абсиметовна – директор ГККП "Историко-краеведческий музей имени Мұхамеджан Тынышбайұлы области Жетісу", город Талдыкорган,
- Баймаганбетова Гульнар Муханбетжановна – актриса ГККП "Актюбинский областной театр кукол "Алақай", город Актобе,
- Бойко Александр Павлович – артист-вокалист КГКП "Карагандинский академический театр музыкальной комедии", город Караганда,
- Исабаев Шағжан Бекенұлы – заведующий Домом-музеем Мухтара Ауэзова села Борили РГКП "Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая "Жидебай-Бөрілі", область Абай,
- Исабекова Куаныш Разаковна – заведующий филиалом КГУ "Централизованная библиотечная система города Алматы",
- Кадиров Манапбек Сапарбаевич – cолист КГКП "Костанайская областная филармония имени Е. Умурзакова",
- Канагатов Болат Айкенович – оперный певец, участник вокального квартета "IL Canto",
- Ким Надежда Владимировна – артистка РГКП "Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии", город Алматы,
- Кубиев Фархат Молдагалиевич – солист РГКП "Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая", участника вокального квартета "IL Canto",
- Медеуова Умиткуль Еменовна – артистка КГКП "Кызылординская областная филармония" управления культуры, архивов и документации Кызылординской области",
- Насретдинова Лариса Акифовна – артистка академического фольклорно-этнографического оркестра имени Нургисы Тлендиева "Отырар сазы" РГКП "Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла", город Алматы,
- Нургалиев Ыклас – артист фольклорно-этнографического ансамбля "Сазген сазы" КГКП "Алматы әуендері",
- Омарова Ляззат Жунусовна – заведующий труппой РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева", город Астана,
- Пылков Георгий Викторович – заведующий художественно-постановочной частью ТОО "Almaty Theatre",
- Саматов Мақсат Саматұлы – оперный певец, участник вокального квартета "IL Canto",
- Сатханов Жигер Аманжолович – оперный певец, участник вокального квартета "IL Canto",
- Скуратова Людмила Витальевна – актриса ГККП "Акмолинский областной русский драматический театр", город Кокшетау,
- Танабаев Нурай Ерлисович – артист ГККП "Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева" акимата города Астаны,
- Тилеужан Нуртай – солист районного Дома культуры, Уланский район Восточно-Казахстанской области,
- Тлепбергенов Абылай Жанболатович – главный дирижер РГКП "Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы", город Алматы,
- Шаматова Кунаим Сатаркуловна – актриса КГКП "Областной Академический казахский драматический театр имени Махамбета Управления культуры и развития языков Атырауской области", город Атырау,
- Шейкин Виктор Тимофеевич – руководитель джазового оркестра КГКП "Павлодарская областная филармония имени Исы Байзакова", Павлодарская область.
Фото: akorda.kz
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Актаев Бауыржан Жанбирбаевич – артист КГКП "Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой Управления культуры и развития языков Атырауской области", город Атырау,
- Алшынбаев Нурлан Глазбаевич – акробат КГКП "Казахский государственный цирк", город Алматы,
- Аманжолова Алма Турсынбаевна – артист КГКП "Театр традиционного искусства "Алатау", город Алматы,
- Атамбаев Абай Сапарбекович – аккомпаниатор ГККП "Ордабасинский районный дом культуры", Туркестанская область,
- Әшімова Салтанат Әлиякпарқызы – заместитель директора РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур" Министерства культуры и информации, город Алматы,
- Бейсембаева Лаззат Серикбаевна – руководитель архитектурно-реставрационной группы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП "Казреставрация" Комитета культуры Министерства культуры и информации, город Алматы,
- Беспалинов Алишер Тлеугазинович – заместитель директора РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозоқ" Комитета культуры Министерства культуры и информации, город Астана,
- Бигашев Ержан Аукенович – актер ГККП "Мангистауский областной театр кукол", город Актау,
- Бонданк Тимур Асылбекович – артист РГКП "Республиканский академический немецкий драматический театр", город Алматы,
- Воронин Андрей Васильевич – художественный руководитель русской труппы КГКП "Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты", город Усть-Каменогорск,
- Глушков Андрей Егорович – артист КГКП "Театр имени Абая" управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай, город Семей,
- Дюсебаева Юлия Сергеевна – артист КГКП "Областной русский драматический театр" Управления культуры акимата Костанайской области,
- Жингылбаев Асылбек Орманович – преподаватель РГКП "Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского", город Алматы,
- Жунусова Гаухартас – заведующий сельским клубом села Егынды КГКП "Улытауский районный дом культуры", Улытауский район области Ұлытау,
- Зияева Молдир Айдаровна – артист ГККП "Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Жумата Шанина",
- Золочевская Кристина Анатольевна – актриса РГКП "Русский государственный академический театр детей и юношества имени Натальи Сац", город Алматы,
- Игілік Оразалы Амандықұлы – актер ГККП "Музыкальный театр юного зрителя" акимата города Астаны,
- Ильясова Майра Сидагуловна – актриса ГККП "Актюбинский областной театр драмы имени Т. Ахтанова", город Актобе,
- Кожасова Флора Омаровна – артистка оркестра РГКП "Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая", город Алматы,
- Кожахметова Гульнара Саруаровна – директор КГУ "Централизованная библиотечная система имени Баубека Булкышева города Сатпаева", область Ұлытау,
- Куракбаев Асан Майкынович – руководитель отдела РГКП "Центральный государственный музей Республики Казахстан", город Алматы,
- Кушеров Аскар Танатарович – солист оркестра народных инструментов имени Абыла Таракулы ГККП "Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева", Тупкараганский район Мангистауской области,
- Макашева Жанар Махсутовна – артистка РГКП "Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова", город Алматы,
- Мукашева Гульсара Карашевна – главный хранитель – руководитель Службы РГКП "Национальный музей Республики Казахстан", город Астана,
- Мурзалиев Мухит Газизович – художник, город Алматы,
- Нгимова Акжан – заведующий балетной труппой РГКП "Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат", город Алматы,
- Нұрбергенов Асан Мағзомұлы – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы,
- Оразаев Талгат Ильясович – главный концертмейстер ГККП "Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу", город Талдыкорган,
- Сагинбекова Мадина Жаксылыковна – артистка КГКП "Жамбылская областная филармония имени Кенена Азербаева",
- Садыкова Толкын Сейдуллаевна – директор – генеральный продюсер ТОО "5 Студия Production", город Алматы,
- Сейдахметов Жанибек Калымбекович – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы,
- Сыдықов Жасұлан Қайратұлы – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы,
- Танирбергенов Айбек Жаксанович – руководитель кружка КГКП "Аральский районный центр культуры" КГУ "Отдел культуры и развития языков Аральского района", Кызылординская область,
- Тастаев Айдос Нурбаулиевич – директор ГККП "Областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина" Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области, город Актау,
- Таушева Динара Бакытовна – солистка КГКП "Областная филармония имени Акан серы управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области",
- Токтаганова Макпал Казыбековна – артистка-вокалистка РГКП "Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла", город Алматы,
- Уварова Анна Сергеевна – солистка РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, город Астана,
- Урумбаев Медет Оразбаевич – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы,
- Хибашев Омар Губайдуллиевич – солист вокально-инструментального ансамбля ГККП "Дворец культуры молодежи" отдела культуры и развития языков города Уральска, Западно-Казахстанская область,
- Шаяхметова Кунслу Тургунбековна – артистка РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", город Алматы,
- Шернияз Мусахан – скрипач,
- Школьная Ирина Арьевна – руководитель сектора РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева", город Алматы.
медалью "Шапағат"
- Байниетова Сауле Толешевна – заведующий педагогической частью РГКП "Государственный академический русский театр детей и юношества имени Натальи Сац", город Алматы.
Фото: akorda.kz
Также во время выступления Токаев дал ряд поручений. По словам Касым-Жомарта Токаева, государство неизменно уделяет особое внимание развитию сферы искусства, поскольку от уровня развития культуры зависит и состояние духовности в стране.
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