Для нового "Гарри Поттера" строят целый город за 638 млрд тенге

Один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США Warner Bros. собирается серьезно вложиться в производство фэнтезийного сериала по "Гарри Поттеру". Так, для съемок построят мини-город за 1,25 млрд долларов (более 638 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

Известно, что новый город появится на студии "Ливсден" в Великобритании. Там будет размещена обновленная Тисовая улица. Кроме того, на площадке построят дороги, парковки, школу для молодых актеров, медицинский центр, помещения для животных, участвующих в шоу.

Также, согласно данным издания Collider, компания планирует снимать сериал на протяжении десяти лет. Поэтому для постоянных построек и необходимо вложить огромную сумму.

Есть и небольшое уточнение. Дом Дурслей будет отличаться от того образа, который фанаты видели в культовой франшизе

Выход сериала запланирован на 2026 год.

О начале работы над телесериалом, действие которого происходит во вселенной Гарри Поттера, стало известно в 2021 году. В апреле 2025 года HBO официально подтвердил имена первых актеров.

Джон Литгоу получил роль Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир роль Минервы МакГонагалл, темнокожий актер Паапа Эссьеду роль Северуса Снегга. Ник Фрост сыграет Рубеуса Хагрида, Люк Таллон – Квиринуса Квиррелла, Пол Уайтхаус – Аргуса Филча.

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