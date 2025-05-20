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Культура и шоу-бизнес

Лера Кудрявцева получила музыкальный сюрприз от Игоря Крутого

вечеринка, Крутой, Кудрявцева, песня, подарок, комментаторы, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 13:55 Фото: pixabay
19 мая 2025 года российской актрисе из Казахстана Лере Кудрявцевой исполнилось 54 года. По этому поводу в караоке собрались родные и близкие популярной ведущей. Одним из трогательных моментом вечера стал медленный танец именинницы с мужем Игорем Макаровым, сообщает Zakon.kz.

Именно в этои минуты на сцену вышел композитор Игорь Крутой, который эмоционально исполнил песню Юрия Антонова "Двадцать лет спустя".

Продюсер также оставил трогательную подпись к видео, которое опубликовал на личной странице в Instagram после праздника.

"Не мог не поздравить с днем рождения мою подруженьку, бессменную и, наверное, уже легендарную ведущую всех моих, да и не только моих проектов, Лерочку Кудрявцеву! Были только близкие и искренне любящие именинницу друзья, все пели и плясали, да и я не стал исключением. Дорогой Лерик, счастья и любви тебе!"Игорь Крутой

Комментаторы выразили восторг после просмотра и оставили добрые отзывы пианисту.

  • Вы поете очень чувственно и трогательно красиво.
  • Сколько тепла и уюта, а исполнение – это вообще отдельное искусство.
  • Песня Антонова в исполнении Крутого – шикарный подарок для Леры.
  • Игорь Яковлевич, вы прекрасный человек, в ваших песнях чувствуется доброта, искренность, любовь.
  • В какой вы прекрасной форме всегда. Прекрасная песня, прекрасное исполнение.
  • Какая красивая песня.
  • Дружбу не купишь!

Впрочем, некоторые решили высказать свое отношение к виновнице торжества.

  • Игорь Яковлевич, вы очень прекрасный и уважаемый и многими любимый, но ваша коллега Кудрявцева, к сожалению, не очень.
  • Особа, не стоящая такого внимания.
  • Все там у вас легендарные.
  • Терпеть ее не могу.
  • Неприятная особа.
  • Эта телеведущая абсолютна не популярна у большинства зрителей. Печально слышать от маэстро такие слова в публичном пространстве.
  • Уж точно не легендарная.
  • Мы любим Прохора Шаляпина, а из этой компании – только Игоря Крутого и Басту!

В Сети также есть и другие ролики с праздника, где присутствуют представители шоу-бизнеса.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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