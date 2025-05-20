Лера Кудрявцева получила музыкальный сюрприз от Игоря Крутого

19 мая 2025 года российской актрисе из Казахстана Лере Кудрявцевой исполнилось 54 года. По этому поводу в караоке собрались родные и близкие популярной ведущей. Одним из трогательных моментом вечера стал медленный танец именинницы с мужем Игорем Макаровым, сообщает Zakon.kz.

Именно в этои минуты на сцену вышел композитор Игорь Крутой, который эмоционально исполнил песню Юрия Антонова "Двадцать лет спустя".

Продюсер также оставил трогательную подпись к видео, которое опубликовал на личной странице в Instagram после праздника.

"Не мог не поздравить с днем рождения мою подруженьку, бессменную и, наверное, уже легендарную ведущую всех моих, да и не только моих проектов, Лерочку Кудрявцеву! Были только близкие и искренне любящие именинницу друзья, все пели и плясали, да и я не стал исключением. Дорогой Лерик, счастья и любви тебе!" Игорь Крутой

Комментаторы выразили восторг после просмотра и оставили добрые отзывы пианисту.

Вы поете очень чувственно и трогательно красиво.

Сколько тепла и уюта, а исполнение – это вообще отдельное искусство.

Песня Антонова в исполнении Крутого – шикарный подарок для Леры.

Игорь Яковлевич, вы прекрасный человек, в ваших песнях чувствуется доброта, искренность, любовь.

В какой вы прекрасной форме всегда. Прекрасная песня, прекрасное исполнение.

Какая красивая песня.

Дружбу не купишь!

Впрочем, некоторые решили высказать свое отношение к виновнице торжества.

Игорь Яковлевич, вы очень прекрасный и уважаемый и многими любимый, но ваша коллега Кудрявцева, к сожалению, не очень.

Особа, не стоящая такого внимания.

Все там у вас легендарные.

Терпеть ее не могу.

Неприятная особа.

Эта телеведущая абсолютна не популярна у большинства зрителей. Печально слышать от маэстро такие слова в публичном пространстве.

Уж точно не легендарная.

Мы любим Прохора Шаляпина, а из этой компании – только Игоря Крутого и Басту!

В Сети также есть и другие ролики с праздника, где присутствуют представители шоу-бизнеса.

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