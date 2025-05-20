Лера Кудрявцева получила музыкальный сюрприз от Игоря Крутого
Фото: pixabay
19 мая 2025 года российской актрисе из Казахстана Лере Кудрявцевой исполнилось 54 года. По этому поводу в караоке собрались родные и близкие популярной ведущей. Одним из трогательных моментом вечера стал медленный танец именинницы с мужем Игорем Макаровым, сообщает Zakon.kz.
Именно в этои минуты на сцену вышел композитор Игорь Крутой, который эмоционально исполнил песню Юрия Антонова "Двадцать лет спустя".
Продюсер также оставил трогательную подпись к видео, которое опубликовал на личной странице в Instagram после праздника.
"Не мог не поздравить с днем рождения мою подруженьку, бессменную и, наверное, уже легендарную ведущую всех моих, да и не только моих проектов, Лерочку Кудрявцеву! Были только близкие и искренне любящие именинницу друзья, все пели и плясали, да и я не стал исключением. Дорогой Лерик, счастья и любви тебе!"Игорь Крутой
Комментаторы выразили восторг после просмотра и оставили добрые отзывы пианисту.
- Вы поете очень чувственно и трогательно красиво.
- Сколько тепла и уюта, а исполнение – это вообще отдельное искусство.
- Песня Антонова в исполнении Крутого – шикарный подарок для Леры.
- Игорь Яковлевич, вы прекрасный человек, в ваших песнях чувствуется доброта, искренность, любовь.
- В какой вы прекрасной форме всегда. Прекрасная песня, прекрасное исполнение.
- Какая красивая песня.
- Дружбу не купишь!
Впрочем, некоторые решили высказать свое отношение к виновнице торжества.
- Игорь Яковлевич, вы очень прекрасный и уважаемый и многими любимый, но ваша коллега Кудрявцева, к сожалению, не очень.
- Особа, не стоящая такого внимания.
- Все там у вас легендарные.
- Терпеть ее не могу.
- Неприятная особа.
- Эта телеведущая абсолютна не популярна у большинства зрителей. Печально слышать от маэстро такие слова в публичном пространстве.
- Уж точно не легендарная.
- Мы любим Прохора Шаляпина, а из этой компании – только Игоря Крутого и Басту!
В Сети также есть и другие ролики с праздника, где присутствуют представители шоу-бизнеса.
Ранее мы рассказывали, что 16 и 17 мая 2025 года в Алматы с аншлагом прошел концерт легендарной группы "Руки Вверх!". Уже 19 мая выступление состоялось в Астане. Бессменный солист Сергей Жуков после поделился своими впечатлениями о Казахстане.
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