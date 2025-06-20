Встреча Игоря Крутого с Филиппом Киркоровым вызвала обсуждения

Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой сегодня, 20 июня 2025 года, рассказал своим поклонникам о встрече с королем эстрады Филиппом Киркоровым, сообщает Zakon.kz.

Коротким роликом со встречи маэстро поделился в своем Instagram.

"В студии академии встретились с Филиппом, обсудили его участие на "Новой волне", наметили ближайшие и перспективные творческие планы, обменялись семейными новостями и распрощались, наметив встретиться вновь в ближайшем будущем, пожелав друг другу прожить "1000 лет"… Интересно, сбудется ли это пожелание?" – написал Крутой.

Публикация вызвала бурные обсуждения среди подписчиков 70-летнего композитора. Если одни завалили Игоря и Филиппа комплиментами, то другие не узнали Киркорова:

"Сбудется непременно".

"Сидит от Фили подальше".

"Любимые люди всей страны".

"Обожаю голос Киркорова, и ваше творчество тоже".

"Мне одной показалось, что у Киркорова больной вид?"

"Скорейшего выздоровление Филиппу, видно, что еще слаб".

"Боже, я грешным делом подумала, что Борька Моисеев воскрес".

"И я вам желаю творческих успехов и 1000 лет без капитального ремонта".

"Дорогой Игорь Яковлевич Крутой, очень сильно хочу, чтобы все ваши пожелания всегда сбывались!"

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Ранее сообщалось, что новый проект Игоря Крутого вызвал волну просьб от фанатов Димаша Кудайбергена.