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Культура и шоу-бизнес

Встреча Игоря Крутого с Филиппом Киркоровым вызвала обсуждения

Встреча Игоря Крутого с Филиппом Киркоровым, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 15:56 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой сегодня, 20 июня 2025 года, рассказал своим поклонникам о встрече с королем эстрады Филиппом Киркоровым, сообщает Zakon.kz.

Коротким роликом со встречи маэстро поделился в своем Instagram.

"В студии академии встретились с Филиппом, обсудили его участие на "Новой волне", наметили ближайшие и перспективные творческие планы, обменялись семейными новостями и распрощались, наметив встретиться вновь в ближайшем будущем, пожелав друг другу прожить "1000 лет"… Интересно, сбудется ли это пожелание?" – написал Крутой.

Публикация вызвала бурные обсуждения среди подписчиков 70-летнего композитора. Если одни завалили Игоря и Филиппа комплиментами, то другие не узнали Киркорова:

  • "Сбудется непременно".
  • "Сидит от Фили подальше".
  • "Любимые люди всей страны".
  • "Обожаю голос Киркорова, и ваше творчество тоже".
  • "Мне одной показалось, что у Киркорова больной вид?"
  • "Скорейшего выздоровление Филиппу, видно, что еще слаб".
  • "Боже, я грешным делом подумала, что Борька Моисеев воскрес".
  • "И я вам желаю творческих успехов и 1000 лет без капитального ремонта".
  • "Дорогой Игорь Яковлевич Крутой, очень сильно хочу, чтобы все ваши пожелания всегда сбывались!"

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Ранее сообщалось, что новый проект Игоря Крутого вызвал волну просьб от фанатов Димаша Кудайбергена.

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Фото Динара Халдарова
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