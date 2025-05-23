Павел Дуров купил на аукционе роль в фильме для своей возлюбленной
Фото: Instagram/julivavilova
23 мая во время Каннского кинофестиваля основатель Telegram Павел Дуров купил для Юлии Вавиловой роль в фильме Спайка Ли, сообщает Zakon.kz.
Масштабный гала-ужин с участием голливудских звезд и супермоделей традиционно проходит под занавес Каннского кинофестиваля и славится не только впечатляющей звездной явкой, но и аукционом эксклюзивных лотов. Именно там отхватил Дуров ценный лот за 400 тыс. долларов.
Новостью поделилась телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
"Приятно видеть Павла в костюме, а не с голым торсом", – отметили Интернет-пользователи.
В этом году на торги в пользу Фонда исследования СПИДа были выставлены уникальные произведения современного искусства:
- портрет Елизаветы II авторства британского фотохудожника Криса Левина;
- путешествие на частный остров Миавана вблизи Мадагаскара;
- многие другие объекты роскоши.
В общей сложности организаторам удалось выручить свыше 17 млн долларов на благотворительность.
К слову о портрете Елизаветы II. В лондонский музей Мадам Тюссо вернули обновленную фигуру Кейт Миддлтон.
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