Павел Дуров купил на аукционе роль в фильме для своей возлюбленной

23 мая во время Каннского кинофестиваля основатель Telegram Павел Дуров купил для Юлии Вавиловой роль в фильме Спайка Ли, сообщает Zakon.kz.

Масштабный гала-ужин с участием голливудских звезд и супермоделей традиционно проходит под занавес Каннского кинофестиваля и славится не только впечатляющей звездной явкой, но и аукционом эксклюзивных лотов. Именно там отхватил Дуров ценный лот за 400 тыс. долларов.

Новостью поделилась телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

"Приятно видеть Павла в костюме, а не с голым торсом", – отметили Интернет-пользователи.

В этом году на торги в пользу Фонда исследования СПИДа были выставлены уникальные произведения современного искусства:

портрет Елизаветы II авторства британского фотохудожника Криса Левина;

путешествие на частный остров Миавана вблизи Мадагаскара;

многие другие объекты роскоши.

В общей сложности организаторам удалось выручить свыше 17 млн долларов на благотворительность.

К слову о портрете Елизаветы II. В лондонский музей Мадам Тюссо вернули обновленную фигуру Кейт Миддлтон.