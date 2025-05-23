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Культура и шоу-бизнес

Павел Дуров купил на аукционе роль в фильме для своей возлюбленной

Павел Дуров и Юлия Вавилова на Канском кинофестивале, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 22:11 Фото: Instagram/julivavilova
23 мая во время Каннского кинофестиваля основатель Telegram Павел Дуров купил для Юлии Вавиловой роль в фильме Спайка Ли, сообщает Zakon.kz.

Масштабный гала-ужин с участием голливудских звезд и супермоделей традиционно проходит под занавес Каннского кинофестиваля и славится не только впечатляющей звездной явкой, но и аукционом эксклюзивных лотов. Именно там отхватил Дуров ценный лот за 400 тыс. долларов.

Новостью поделилась телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

"Приятно видеть Павла в костюме, а не с голым торсом", – отметили Интернет-пользователи.

В этом году на торги в пользу Фонда исследования СПИДа были выставлены уникальные произведения современного искусства:

  • портрет Елизаветы II авторства британского фотохудожника Криса Левина;
  • путешествие на частный остров Миавана вблизи Мадагаскара;
  • многие другие объекты роскоши.

В общей сложности организаторам удалось выручить свыше 17 млн долларов на благотворительность.

К слову о портрете Елизаветы II. В лондонский музей Мадам Тюссо вернули обновленную фигуру Кейт Миддлтон.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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