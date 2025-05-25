#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Культура и шоу-бизнес

Продюсеры "Голодных игр" открыли кастинг в поисках одного человека

Продюсеры &quot;Голодных игр&quot; ищут одного актера, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 08:44 Фото: X/TheHungerGames
23 мая продюсеры "Голодных игр" объявили о запуске открытого кастинга для участия в новом фильме "Голодные игры: Рассвет Жатвы", сообщает Zakon.kz.

Лента станет экранизацией нового романа Сьюзен Коллинз и расскажет о 50-х Голодных играх, которые проходили за 24 года до событий оригинальной истории. Судя по объявлению на официальной странице фильма в Х, в кастинге может принять участие любой желающий.

Для этого необходимо записать видео до одной минуты, в котором нужно разыграть сцену, исполнить песню или продемонстрировать уникальный талант. Опыт съемок не обязателен. Победитель получит шанс сыграть в фильме вместе с профессиональными актерами.

К актерскому составу уже присоединились Рэйф Файнс, который сыграет молодого президента Сноу, а также Майя Хоук, Маккенна Грейс и другие. Режиссером снова выступит Фрэнсис Лоренс, над сценарием работает Билли Рэй.

24 мая стал известен обладатель главного приза 78-го Каннского кинофестиваля "Золотая пальмовая ветвь".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Иван Ургант неожиданно выступил на мероприятии в Москве
Культура и шоу-бизнес
07:07, Сегодня
Иван Ургант неожиданно выступил на мероприятии в Москве
Димаш Кудайберген отпраздновал 31-летие: Астана засияла в его честь
Культура и шоу-бизнес
01:10, 25 мая 2025
Димаш Кудайберген отпраздновал 31-летие: Астана засияла в его честь
Не Голливуд и не Европа: кто стал триумфатором Канн-2025
Культура и шоу-бизнес
00:00, 25 мая 2025
Не Голливуд и не Европа: кто стал триумфатором Канн-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: