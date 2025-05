Продюсеры "Голодных игр" открыли кастинг в поисках одного человека

Лента станет экранизацией нового романа Сьюзен Коллинз и расскажет о 50-х Голодных играх, которые проходили за 24 года до событий оригинальной истории. Судя по объявлению на официальной странице фильма в Х, в кастинге может принять участие любой желающий.

Для этого необходимо записать видео до одной минуты, в котором нужно разыграть сцену, исполнить песню или продемонстрировать уникальный талант. Опыт съемок не обязателен. Победитель получит шанс сыграть в фильме вместе с профессиональными актерами.

Your turn.



This is an official casting call: one lucky fan will be selected for a role in Sunrise on the Reaping.



To audition, show us your best: act out a scene, perform a song, or surprise us with something completely new. All talents welcome. No previous experience… pic.twitter.com/s4G3pcNBVq