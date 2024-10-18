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Стало известно, о чем будет новая книга серии "Голодные игры"

Стало известно, о чем будет новая книга серии &quot;Голодные игры&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 07:59 Фото: из фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II"
Портал DiscussingFilm опубликовал официальную обложку и описание книги "Рассвет жатвы" (Sunrise on the Reaping) – пятой части "Голодных игр" писательницы Сьюзен Коллинз, сообщает Zakon.kz.

У фильма, который выйдет в ноябре 2026 года, будет аналогичный сюжет.

"С наступлением 50-х ежегодных Голодных игр Панем охватывает страх. В этом году в честь Квартальной Жатвы люди должны отдать вдвое больше участников, чем обычно. Хеймитч Эбернети, вернувшись в Дистрикт 12, старается не думать слишком много о своих шансах. Все, что его волнует, – это пережить этот день и быть вместе с девушкой, которую он любит. Однако Хеймитч понимает, что все его мечты идут прахом, когда называют его имя".Описание "Рассвета жатвы"

Согласно описанию, Хеймитч отправится в Капитолий с тремя другими участниками – молодой подругой, заядлым букмекером и самой высокомерной девушкой в городе.

Когда игры начинаются, герой понимает, что его подставили. Но в нем есть что-то, что жаждет битвы и того, чтобы "эта битва отозвалась во всех за пределами арены".

Оригинальная трилогия "Голодных игр" выходила с 2008 по 2010 годы, а в 2020 году к ней вышел приквел. По словам Коллинз, пятая книга затронет идеи "пропаганды, а также людей, которые контролируют нарративы".

Ранее появилась информация, что самая влиятельная фигура в поп-культуре Тейлор Свифт выпускает книгу.

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