Не Голливуд и не Европа: кто стал триумфатором Канн-2025

Главный приз 78-го Каннского кинофестиваля "Золотая пальмовая ветвь" присужден фильму "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи, сообщает Zakon.kz.

Победителя объявили 24 мая на церемонии закрытия фестиваля.

"Простая случайность" Джафара Панахи – это история об отношениях жертв и палачей. Самого иранского кинематографиста несколько лет преследуют власти его родной страны.

Гран-при, вторая по значимости награда фестиваля, досталась картине "Сентиментальная ценность" датского режиссера Йоакима Триера.

Лучшим режиссером признан Клебер Мендонса Фильо из Бразилии за фильм "Секретный агент". Сценарный приз разделили братья Дарденн – Жан-Пьер и Люк – за драму "Молодые матери", созданную в копродукции Франции и Бельгии.

В категории актерского мастерства победили Вагнер Моура (лучшая мужская роль в "Секретном агенте") и Надя Меллити (лучшая женская роль в фильме "Младшая сестра" режиссера Афсии Ерзи).

Приз жюри разделили сразу два фильма – "Сират" французского режиссера Оливье Лаше и "Звук падения" немецкой постановщицы Маши Шилински.

В основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2025 года участвовали 22 фильма.

Ранее сообщалось, что масштабный блэкаут произошел во французских Каннах, где вся западная часть Приморских Альп лишилась электричества.

