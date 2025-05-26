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Культура и шоу-бизнес

Мама Димаша Кудайбергена обратилась к его многочисленным фанатам

Светлана Айтбаева, поздравление Димашу, поклонники, благодарность, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 10:58 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Народному артисту Казахстана Димашу Кудайбергену 24 мая 2025 года исполнился 31 год. В адрес мультиинструменталиста продолжают поступать многочисленные пожелания со всеми мира. Мама певца Светлана Айтбаева решила выступить с благодарностью к армии фанатов сына, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала совместное фото и оставила трогательное обращение к поклонникам:

"Я благодарю всех, кто поздравил моего Димаша. Я верю, что ваши пожелания, ваши молитвы хранят его, где бы он не находился".

Особую признательность Айтбаева выразила уважаемым Dears:

"Тысячу благодарностей за то, что вы проявляете уважение к нашей стране, нашей семье, дарите любовь".

В свою очередь пользователи Сети в ответ поблагодарили ее.

  • Светлана, спасибо за такого невероятного сына. Человека с большой буквы. Всем вам низкий поклон.
  • Спасибо за теплые слова. Это мы #dears благодарны вам! За то, что наш неидеальный мир стал богаче на одного настоящего человека!
  • Вся наша любовь и уважение всегда к Димашу, его культуре и его семье, спасибо, что дали нам возможность встретиться с таким особенным художником.
  • Низкий поклон вам за Димаша. Счастья всей вашей семье и вашим близким.

Димаш Кудайберген родился 24 мая 1994 года в Актобе. Обладатель уникального вокального диапазона приобрел международную популярность благодаря участию в китайском шоу I Am a Singer и с тех пор выступает на крупнейших сценах мира, собирая многотысячные залы.

24 мая 2025 года на крупнейшем медиаэкране Астаны запустили специальный ролик с поздравлением для Димаша.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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