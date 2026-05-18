Падение со сцены и перелом не помешали солистке "Винтажа" завершить шоу
Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева упала со сцены во время концерта в Москве и сломала палец, сообщает Zakon.kz.
Пост был опубликован в Instagram. По словам певицы, несмотря на падение, она сумела подняться и продолжила концерт, а к врачам обратилась уже после завершения шоу.
Медики диагностировали у артистки перелом пальца на руке, а также зафиксировали множественные ссадины по всему телу.
"Перелом, ссадины, но я очень счастливая. Спасибо, что волнуетесь. Все хорошо", – написала она.
Фанаты были шокированы опубликованным в соцсетях видео, оценив мужество Плетневой:
– Ужасно, спину повредить можно.
– Я очень испугался!! Держись!! Настоящий профессионал своего дела.
– Горжусь! Несмотря ни на что, доработала достойно шоу. Артист своего дела, каких очень мало. Лечи палец и береги себя.
– Береги себя, Анечка, концерт вчера был потрясающий.
Ранее сообщалось, что Плетнева "зажгла" на сцене с будущим зятем.
