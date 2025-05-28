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Культура и шоу-бизнес

Тайная дочь Фредди Меркьюри сделала ДНК-тест

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 07:21 Фото: Instagram/officialqueenmusic
23 мая издание Daily Mail опубликовало сенсацию: у покойного солиста группы "Queen" Фредди Меркьюри есть дочь, сообщает Zakon.kz.

Все эти годы считалось, что у вокалиста "Queen" нет биологических детей. Единственная наследница суперзвезды поделилась его дневниками с писательницей Лесли-Энн Джонс – информация легла в основу новой биографии, которая выйдет в сентябре 2025 года.

После того как новость о тайной дочери Меркьюри обнародовали, ее автора раскритиковали. Фанаты "Queen" заявили, что после смерти Фредди кто угодно мог заявить о родстве с ним, но Лесли-Энн Джонс твердо аргументировала изложенную информацию:

"Пожалуйста, будьте уверены, что необходимые проверки были проведены. Юридические команды участвовали в этом процессе, однако такие меры являются конфиденциальными и не публикуются", – ответила автор на требования пользователей к дочери Меркьюри, чтобы она сделала ДНК-тест.

Имя дочери Фредди до сих пор не раскрывается, как и личность ее матери. Упоминается лишь то, что она была "женой друга". Женщине сейчас 48 лет, она живет в Европе и работает медиком. Наследница рассказала, что отец всегда поддерживал с ней связь.

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Аксинья Титова
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