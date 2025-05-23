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Культура и шоу-бизнес

В Европе нашли дочь покойной рок-звезды Фредди Меркьюри

Певец, артист, микрофон, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 02:59 Фото: Instagram/officialqueenmusic
Новая биография раскрывает, что у британского рок-певца Фредди Меркьюри была тайная дочь Би, зачатая во время любовной связи в 1976 году, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, новая биография Фредди Меркьюри, лидера группы Queen, потрясла мир, раскрыв тайну его дочери.

Книга "С любовью, Фредди", написанная известным рок-биографом Лесли-Энн Джонс, рассказывает историю женщины по имени Б., которая утверждает, что является единственным ребенком покойного певца. Сейчас ей 48 лет, и она живет в Европе и является медицинским работником, как и ее мать.

"Его единственный ребенок был зачат случайно с женой одного из его самых близких друзей, пока его друг был в длительной командировке. Для матери-католички аборт был исключен", – рассказал Джонс.

По его словам, это случилось всего через год после легендарного хита Queen Bohemian Rhapsody.

Роман и ребенок, который появился на свет, держались в тайне, о них знали только самые близкие друзья Меркьюри, включая его родителей, сестру, его коллег по группе Queen и Мэри Остин, любовь всей его жизни. Мэри и Фредди когда-то были помолвлены и жили вместе, пока он не признался в своей бисексуальности. Несмотря на многолетний брак, у них никогда не было детей.

Ранее Сергей Лазарев показал подросшую дочку на важном для них мероприятии.

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Аксинья Титова
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