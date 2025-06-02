Единственному Республиканскому фестивалю для особенных детей – 20 лет!
В этом году фестиваль отметил свое 20-летие.
С 25 мая в Астану приехали 300 детей из разных регионов Казахстана – обладатели I, II и III мест на региональных этапах. Всего на участие в республиканском туре было подано более 1000 заявок. Участники продемонстрировали свои таланты в четырех номинациях: вокал, инструментальное исполнение, хореография и жестовое исполнение песни.
На сцене Гала-концерта особенные артисты выступили вместе с известными казахстанскими исполнителями: группами Ulytau, КешYou, ElVoice, а также с Nazabek и Зариной Божаковой.
Обладатель Гран-при определялся в ходе всенародного голосования на сайте фестиваля. В 2025 году почетную награду завоевала Інжу Тілеужан из Жамбылской области, выступившая в номинации "Хореография".
"Інжу обучается на дому по индивидуальной программе. Ее особенность в том, что она не занимается с хореографом, а самостоятельно учится танцам с помощью YouTube и TikTok. Это природный дар. На областном этапе мы заняли первое место. И родители, и школа поддерживают Інжу в ее мечте выступать на большой сцене", – рассказывает социальный педагог Роза Саржанова.
Голосование проходило с 5 мая, и каждый желающий мог отдать свой голос за понравившегося участника.
"Выступать в прямом эфире на сцене Астаны – я думала, это невозможно! Сейчас весь мой ауыл смотрит на меня, поздравляют, пишут, сказали, что даже аким встретит меня. Я очень верила и надеялась. Сейчас я счастлива. Спасибо "Жұлдызай" за все!" – делится впечатлениями Інжу после концерта.
Фото: Корпоративный фонд "BI-Жұлдызай"
"Мы не меняем мир всех детей, мы меняем мир одного ребенка" – это наш слоган, и мы воплощаем его в жизнь через проекты "Жұлдызай". Видеть, как меняются дети: сначала стеснительные, неуверенные, а после фестиваля уезжают смелыми, с мечтами и вдохновением, как их встречают дома после эфира – бесценно. И все это огромный труд команды "Жұлдызай". Спасибо детям, педагогам, родителям и волонтерам за нашу общую большую и благородную работу!" – говорит директор Корпоративного фонда "BI-Жұлдызай" Гульхан Исабаева.
Фестиваль реализуется Корпоративным фондом "BI-Жұлдызай" при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан и акиматов регионов. Генеральным спонсором выступает строительный холдинг BI Group, а информационным партнером – телеканал "Астана".
Фото: Корпоративный фонд "BI-Жұлдызай"