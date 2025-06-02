#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.81
578.59
6.51
Культура и шоу-бизнес

Единственному Республиканскому фестивалю для особенных детей – 20 лет!

Единственный Республиканский фестиваль для особенных детей, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 12:32 Фото: Корпоративный фонд "BI-Жұлдызай"
1 июня, в честь Международного дня защиты детей, в Астане состоялся Гала-концерт юбилейного Республиканского фестиваля детского творчества "Жұлдызай", единственного в Казахстане культурного события такого масштаба, посвященного детям с особыми потребностями.

В этом году фестиваль отметил свое 20-летие.

С 25 мая в Астану приехали 300 детей из разных регионов Казахстана – обладатели I, II и III мест на региональных этапах. Всего на участие в республиканском туре было подано более 1000 заявок. Участники продемонстрировали свои таланты в четырех номинациях: вокал, инструментальное исполнение, хореография и жестовое исполнение песни.

На сцене Гала-концерта особенные артисты выступили вместе с известными казахстанскими исполнителями: группами Ulytau, КешYou, ElVoice, а также с Nazabek и Зариной Божаковой.

Обладатель Гран-при определялся в ходе всенародного голосования на сайте фестиваля. В 2025 году почетную награду завоевала Інжу Тілеужан из Жамбылской области, выступившая в номинации "Хореография".

"Інжу обучается на дому по индивидуальной программе. Ее особенность в том, что она не занимается с хореографом, а самостоятельно учится танцам с помощью YouTube и TikTok. Это природный дар. На областном этапе мы заняли первое место. И родители, и школа поддерживают Інжу в ее мечте выступать на большой сцене", – рассказывает социальный педагог Роза Саржанова.

Голосование проходило с 5 мая, и каждый желающий мог отдать свой голос за понравившегося участника.

"Выступать в прямом эфире на сцене Астаны – я думала, это невозможно! Сейчас весь мой ауыл смотрит на меня, поздравляют, пишут, сказали, что даже аким встретит меня. Я очень верила и надеялась. Сейчас я счастлива. Спасибо "Жұлдызай" за все!" – делится впечатлениями Інжу после концерта.

Фото: Корпоративный фонд "BI-Жұлдызай"

Сегодня "Жұлдызай" – единственный в Казахстане творческий конкурс, который проводится без перерывов уже 20 лет. Каждый год в нем участвуют более 10 000 детей по всей стране.
"Мы не меняем мир всех детей, мы меняем мир одного ребенка" – это наш слоган, и мы воплощаем его в жизнь через проекты "Жұлдызай". Видеть, как меняются дети: сначала стеснительные, неуверенные, а после фестиваля уезжают смелыми, с мечтами и вдохновением, как их встречают дома после эфира – бесценно. И все это огромный труд команды "Жұлдызай". Спасибо детям, педагогам, родителям и волонтерам за нашу общую большую и благородную работу!" – говорит директор Корпоративного фонда "BI-Жұлдызай" Гульхан Исабаева.

Фестиваль реализуется Корпоративным фондом "BI-Жұлдызай" при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан и акиматов регионов. Генеральным спонсором выступает строительный холдинг BI Group, а информационным партнером – телеканал "Астана".

Фото: Корпоративный фонд "BI-Жұлдызай"

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
"Пустота. Грусть. Боль" – Киркоров вышел на связь после новостей о его болезни
Культура и шоу-бизнес
13:14, Сегодня
"Пустота. Грусть. Боль" – Киркоров вышел на связь после новостей о его болезни
Фанатизм и полная самоотдача: Динара Сатжан раскрыла формулу успеха
Культура и шоу-бизнес
12:43, Сегодня
Фанатизм и полная самоотдача: Динара Сатжан раскрыла формулу успеха
Новая публикация певицы Валерии с 4-летней внучкой вызвала обсуждения
Культура и шоу-бизнес
10:01, Сегодня
Новая публикация певицы Валерии с 4-летней внучкой вызвала обсуждения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: