Единственному Республиканскому фестивалю для особенных детей – 20 лет!

1 июня, в честь Международного дня защиты детей, в Астане состоялся Гала-концерт юбилейного Республиканского фестиваля детского творчества "Жұлдызай", единственного в Казахстане культурного события такого масштаба, посвященного детям с особыми потребностями.

В этом году фестиваль отметил свое 20-летие.

С 25 мая в Астану приехали 300 детей из разных регионов Казахстана – обладатели I, II и III мест на региональных этапах. Всего на участие в республиканском туре было подано более 1000 заявок. Участники продемонстрировали свои таланты в четырех номинациях: вокал, инструментальное исполнение, хореография и жестовое исполнение песни.

На сцене Гала-концерта особенные артисты выступили вместе с известными казахстанскими исполнителями: группами Ulytau, КешYou, ElVoice, а также с Nazabek и Зариной Божаковой.

Обладатель Гран-при определялся в ходе всенародного голосования на сайте фестиваля. В 2025 году почетную награду завоевала Інжу Тілеужан из Жамбылской области, выступившая в номинации "Хореография".

"Інжу обучается на дому по индивидуальной программе. Ее особенность в том, что она не занимается с хореографом, а самостоятельно учится танцам с помощью YouTube и TikTok. Это природный дар. На областном этапе мы заняли первое место. И родители, и школа поддерживают Інжу в ее мечте выступать на большой сцене", – рассказывает социальный педагог Роза Саржанова.

Голосование проходило с 5 мая, и каждый желающий мог отдать свой голос за понравившегося участника.

"Выступать в прямом эфире на сцене Астаны – я думала, это невозможно! Сейчас весь мой ауыл смотрит на меня, поздравляют, пишут, сказали, что даже аким встретит меня. Я очень верила и надеялась. Сейчас я счастлива. Спасибо "Жұлдызай" за все!" – делится впечатлениями Інжу после концерта.