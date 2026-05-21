#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
Культура и шоу-бизнес

Андрей Разин проиграл суд семье Юрия Шатунова

Андрей Разин не имеет прав на песни группы Ласковый май, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 08:30 Фото: pixabay
19 мая судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда лишила Андрея Разина прав на 23 музыкальных произведения группы "Ласковый май", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы судов Краснодарского края, в 2007 году Хостинский районный суд города Сочи постановил, что Андрей Разин является обладателем прав на 23 музыкальных произведения "Ласкового мая". Однако вдова солиста группы Юрия Шатунова подала апелляционную жалобу на решение Хостинского суда.

Спустя 19 лет вердикт в пользу Разина был отменен. Заявление самого экс-продюсера оставлено без рассмотрения. Исключительные права на 23 песни "Ласкового мая" признаны за семьей Шатунова. Решение вступило в законную силу.

19 мая радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила о смерти короля Великобритании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Концерт
06:00, 19 января 2025
Судиться с Алсу и другими артистами намерен Андрей Разин
В Москве открыли памятник Юрию Шатунову
17:51, 06 сентября 2023
В Москве открыли памятник Юрию Шатунову
Певец, артист, микрофон
07:45, 29 мая 2025
Искусственный интеллект вернет Юру Шатунова фанатам "Ласкового мая"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анонс поединка Бублика в Женеве
08:20, Сегодня
Определено время начала матча Александра Бублика за полуфинал турнира в Женеве
Видео победы Бублика в Женеве
08:04, Сегодня
Появилось видео победы Александра Бублика в матче за четвертьфинал турнира в Женеве
Швёнтек
07:10, Сегодня
Швёнтек назвали главной претенденткой на победу на "Ролан Гаррос"
Чимаев
06:49, Сегодня
Дрикус дю Плесси обратился к Чимаеву: Не ищи оправданий
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: