Андрей Разин проиграл суд семье Юрия Шатунова

19 мая судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда лишила Андрея Разина прав на 23 музыкальных произведения группы "Ласковый май", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы судов Краснодарского края, в 2007 году Хостинский районный суд города Сочи постановил, что Андрей Разин является обладателем прав на 23 музыкальных произведения "Ласкового мая". Однако вдова солиста группы Юрия Шатунова подала апелляционную жалобу на решение Хостинского суда.

Спустя 19 лет вердикт в пользу Разина был отменен. Заявление самого экс-продюсера оставлено без рассмотрения. Исключительные права на 23 песни "Ласкового мая" признаны за семьей Шатунова. Решение вступило в законную силу.

19 мая радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила о смерти короля Великобритании.