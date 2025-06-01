Новый образ Сабины Алтынбековой оценили ее поклонники
Фото: Instagram/altynbekova_20
Популярнейшая казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала фотографии в новом образе, который оценили ее подписчики, сообщает Zakon.kz.
Снимками она поделилась в Instagram.
"Выходные были насыщенными", – подписала пост спортсменка.
Поклонники Алтынбековой засыпали ее комплиментами в комментариях:
– Вам идет белый цвет. Не устаю повторять, что вы очень видная, красивая.
– Искренне рад за вас, вы молодец и умничка.
– Красивая и изящная!
Ранее Алтынбекова шокировала подписчиков новостью о разводе.
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