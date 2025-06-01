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Культура и шоу-бизнес

Новый образ Сабины Алтынбековой оценили ее поклонники

Сабина Алтынбекова поразила поклонников новым образом, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 22:03 Фото: Instagram/altynbekova_20
Популярнейшая казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала фотографии в новом образе, который оценили ее подписчики, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram.

"Выходные были насыщенными", – подписала пост спортсменка.

Поклонники Алтынбековой засыпали ее комплиментами в комментариях:

– Вам идет белый цвет. Не устаю повторять, что вы очень видная, красивая.

– Искренне рад за вас, вы молодец и умничка.

– Красивая и изящная!

Ранее Алтынбекова шокировала подписчиков новостью о разводе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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