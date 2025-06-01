Новый образ Сабины Алтынбековой оценили ее поклонники

Снимками она поделилась в Instagram.

Поклонники Алтынбековой засыпали ее комплиментами в комментариях:

– Вам идет белый цвет. Не устаю повторять, что вы очень видная, красивая.

– Искренне рад за вас, вы молодец и умничка.

– Красивая и изящная!