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Культура и шоу-бизнес

Сабина Алтынбекова объявила о разводе

Сабина Алтынбекова развод семья, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 11:17 Фото: Instagram/altynbekova_20
Популярнейшая казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова 12 марта 2025 года сделала весьма неожиданное заявление. Как оказалось, спортсменка, вышедшая замуж в 2020 году, уже официально разведена, сообщает Zakon.kz.

Алтынбекова устроила опросник на странице в Instagram. Один из первых вопросов звучал так: "Вы расстались?"

Спортсменка впервые за долгое время рассказала о личной жизни. Ее ответ звучал следующим образом:

"Да, я была в официально зарегистрированном браке, и я официально разведена".

Фото: Instagram/stories/altynbekova_20

По ее словам, было много вопросов по этому поводу.

"На этом я закрываю эту тему".Сабина Алтынбекова

В продолжении она уточнила, что через 10 лет будет успешной бизнесвумен, матерью прекрасных детей и счастливой женщиной.

"Сейчас я – счастливая девушка", – подытожила Алтынбекова.

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Знаменитость вышла замуж 25 декабря 2020 года. В 2021 году стало известно, что пара стала родителями. Уже в 2023 году она удалила из социальных все совместные фотографии с супругом. Тогда Алтынбекова объяснила это решением тем, что "есть такое понятие, как "сглаз".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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