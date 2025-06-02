#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.81
578.59
6.51
Культура и шоу-бизнес

79-летний Никита Михалков стал дедушкой в 13-й раз

Никита Михалков, дедушка, 13 раз, семья, пополнение, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 15:07 Фото: Instagram/nikita__mikhalkov
Известный российский кинорежиссер Никита Михалков заявил о пополнении в звездном семействе. Радостную новость 79-летний актер рассказал между делом, давая интервью, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно словам предпринимателя, совсем недавно он в 13-й раз стал дедушкой. У его 49-летнего сына Артема Михалкова родилась третья дочь.

Примечательно, но Михалков признался, что хоть и рад такому большому количеству внуков, уже не у всех помнит имена.

"У Ани трое, у Степана четверо, у Нади двое, у Темы – теперь четверо. Я уже и по именам-то не всех различаю. Но у меня очень тонкие отношения с ними, особенно с девочками. С девочками и нужна тонкость определенная", – цитирует Михалкова издание StarHit.

Также он добавил, что не страдает от того, что не видит своих внуков ежедневно. И он, и его наследники продолжают много работать.

Ранее известная ведущая из Казахстана Динара Сатжан после очередной проведенной передачи решила поделиться с аудиторией своими размышлениями об успешных людях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
87-летний Энтони Хопкинс лихо станцевал для фанатов
Культура и шоу-бизнес
16:42, Сегодня
87-летний Энтони Хопкинс лихо станцевал для фанатов
Сестренка Димаша Кудайбергена опубликовала редкое фото с женихом
Культура и шоу-бизнес
13:56, Сегодня
Сестренка Димаша Кудайбергена опубликовала редкое фото с женихом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: