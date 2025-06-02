79-летний Никита Михалков стал дедушкой в 13-й раз

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков заявил о пополнении в звездном семействе. Радостную новость 79-летний актер рассказал между делом, давая интервью, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно словам предпринимателя, совсем недавно он в 13-й раз стал дедушкой. У его 49-летнего сына Артема Михалкова родилась третья дочь.

Примечательно, но Михалков признался, что хоть и рад такому большому количеству внуков, уже не у всех помнит имена.

"У Ани трое, у Степана четверо, у Нади двое, у Темы – теперь четверо. Я уже и по именам-то не всех различаю. Но у меня очень тонкие отношения с ними, особенно с девочками. С девочками и нужна тонкость определенная", – цитирует Михалкова издание StarHit.

Также он добавил, что не страдает от того, что не видит своих внуков ежедневно. И он, и его наследники продолжают много работать.

Ранее известная ведущая из Казахстана Динара Сатжан после очередной проведенной передачи решила поделиться с аудиторией своими размышлениями об успешных людях.