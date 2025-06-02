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Культура и шоу-бизнес

Фанатизм и полная самоотдача: Динара Сатжан раскрыла формулу успеха

Динара Сатжан, успех, Instagram, мнение, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 12:43 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная ведущая из Казахстана Динара Сатжан после очередной проведенной передачи решила поделиться с аудиторией своими размышлениями об успешных людях, сообщает Zakon.kz.

Предпринимательница уточнила, что за время работы пришла к следующему выводу:

"Занимаясь интервьюированием 13 лет, до этого я работала в новостях, поняла одно. По-настоящему успешные люди – это фанаты своего дела".

По ее словам, успех в любой сфере, даже в личной – это когда ты выкладываешься ни на 50%, 60 и даже 80%, а когда на все 100%.

"Так, театральный режиссер Алибек Омирбекулы сказал на мой взгляд ключевую фразу: "Служить нужно как монахи". Так ты служишь не только своему делу, но и миру".Динара Сатжан

27 мая 2025 года в Алматы завершился конкурс "Алтын Ханым", посвященный женщинам. Его организатором выступила Баян Алагузова. Одной из ведущих торжественного мероприятия была Динара Сатжан. Две казахстанские знаменитости дружат уже много лет. Тогда предпринимательница поспешила посвятить пост Алагузовой, назвав ее лучшей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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