Скончался казахстанский писатель Адольф Арцишевский

Пресс-служба Министерства культуры и информации выступила с заявлением о кончине Адольфа Арцишевского – выдающегося писателя, поэта, журналиста, переводчика и общественного деятеля, чей талант и труд оставили неизгладимый след в культуре Казахстана. Ему было 87 лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации ведомства за 3 июня 2025 года:

"Его творчество, наполненное искренностью и любовью к родной земле, вдохновляло многие поколения. Адольф Альфонсович навсегда останется в нашей памяти как мастер слова и человек большого сердца".

Адольф Альфонсович Арцишевский родился 17 января 1938 года в Прокопьевске (Кузбасс), почти всю жизнь прожил в Алматы.

Окончил журфак КазГУ (1960) и Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького (Москва, 1981). Работал редактором в издательстве "Жазушы", техредом в "Просторе".

Заведовал литературной частью в республиканском ТЮЗе и в Академическом Русском театре драмы им. Лермонтова, был главным редактором первого казахстанского сериала "Перекресток" на "Казахфильме" и журнала "Новая эра".

Является автором 18 книг поэзии и прозы, член Союза писателей, ПЕН-клуба, Союза журналистов, Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов.

Также известно, что перевел с казахского языка повести Акима Тарази "Аяз и Ораз", "Династия"; книгу повестей Бакхожи Мукаева "Белая птица"; роман Калихана Искакова "Легенда о земле Беловодье"; пьесы Калихана Искакова и Шахимардена Кусаинова "Приказ остается в силе", Дулата Исабекова "Сети дьявола (Жизнь Михаила Булгакова)".