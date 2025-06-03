Скончался казахстанский писатель Адольф Арцишевский
Согласно публикации ведомства за 3 июня 2025 года:
"Его творчество, наполненное искренностью и любовью к родной земле, вдохновляло многие поколения. Адольф Альфонсович навсегда останется в нашей памяти как мастер слова и человек большого сердца".
Адольф Альфонсович Арцишевский родился 17 января 1938 года в Прокопьевске (Кузбасс), почти всю жизнь прожил в Алматы.
Окончил журфак КазГУ (1960) и Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького (Москва, 1981). Работал редактором в издательстве "Жазушы", техредом в "Просторе".
Заведовал литературной частью в республиканском ТЮЗе и в Академическом Русском театре драмы им. Лермонтова, был главным редактором первого казахстанского сериала "Перекресток" на "Казахфильме" и журнала "Новая эра".
Является автором 18 книг поэзии и прозы, член Союза писателей, ПЕН-клуба, Союза журналистов, Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов.
Также известно, что перевел с казахского языка повести Акима Тарази "Аяз и Ораз", "Династия"; книгу повестей Бакхожи Мукаева "Белая птица"; роман Калихана Искакова "Легенда о земле Беловодье"; пьесы Калихана Искакова и Шахимардена Кусаинова "Приказ остается в силе", Дулата Исабекова "Сети дьявола (Жизнь Михаила Булгакова)".