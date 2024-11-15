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Беимбет Майлин: как казахский писатель вдохновлял в трудные времена

Беимбет Майлин: как казахский писатель вдохновлял в трудные времена, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 12:30 Фото: Zakon.kz
15 ноября в Казахстане отмечают 130-летие со дня рождения Беимбета Майлина – одного из основоположников казахской литературы, драматурга, журналиста, поэта, писателя и общественного деятеля. К юбилею выдающейся личности Zakon.kz изучил его творческое наследие и главные этапы жизни.

Беимбет Майлин родился в 1894 году в Дамбарской волости Кустанайского уезда Тургайской области (ныне район Беимбета Майлина Костанайской области). Он вырос в простой и бедной семье. Воспитанием маленького Беимбета занималась бабушка, которая, по словам самого писателя, сильно увлекалась чтением и поэзией. Любовь к книгам передалась будущему писателю.

Галия Медресе, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 12:30

Медресе "Галия". Фото: предоставлено Историко-краеведческим музеем имени Беимбета Майлина Костанайской области

В начале 1910-х годов Беимбет учился грамоте в медресе Аргынбай-Хаджи у сельского муллы, затем продолжит обучение в школе "Уазифа" в Троицке, а позже еще два года учился в медресе "Галия" в Уфе.

Беимбет Майлин, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 12:30

Фото: предоставлено Историко-краеведческим музеем имени Беимбета Майлина Костанайской области

По словам хранителя фонда музея имени Б. Майлина Айжан Ергазиевой, казахский писатель известен не только своими литературными шедеврами, но и общественной деятельностью.

"Из-за нехватки средств на продолжение учебы Беимбету пришлось оставить обучение и вернуться в родной аул. Он всегда стремился делиться знаниями и поэтому начал преподавать в ауле. Сам Беимбет имел прирожденный талант. Несколько лет он работал учителем, а в свободное время занимался творчеством".Айжан Ергазиева
Беимбет Майлин с другими писателями, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 12:30

Беимбет Майлин с другими писателями. Фото: предоставлено Историко-краеведческим музеем имени Беимбета Майлина

Айжан Ергазиева отмечает, что, будучи в хороших отношениях с публицистом Мухамеджаном Сералиным, первое серьезное творение Беимбета Майлина – рассказ "Быль" – было опубликовано в журнале "Айқап", где в то время работал Сералин.

"В начале своего творческого пути Беимбет ясно выражает свое мнение о несправедливости. В своих произведениях он затрагивает тему свободы народа, равенства женщин в обществе, а также призывает весь казахский народ к знаниям. Автор писал о реальных событиях тех времен и не увлекался романтизмом. Во время национально-освободительного восстания в 1916 году писатель посвящает этому событию ряд произведений, главным из которых стал "Кровавый туман".Айжан Ергазиева

В стихотворениях "Черты мусульманина" (1912), "Нужда" (1913), "Скот" (1914), "Богатство" (1915), "Летний вечер" (1915) Майлин описывал свои раздумья о жизни, несправедливости, тяжелой доле трудящегося народа.

"Я людей не выдумываю, не сочиняю, а беру из жизни, из того мира людей, которые живут в моей памяти, в моем сердце", – говорил Беимбет Майлин.
Беимбет Майлин с другими писателями, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 12:30

Фото: предоставлено Историко-краеведческим музеем имени Беимбета Майлина Костанайской области

С 1923 года Беимбет Майлин связывает свою жизнь с журналистикой. Наша собеседница рассказала, что он трудился практически во всех отечественных альманаха и журналах. Параллельно в это время выходят сборники его произведений, эссе, а также зарисовки и фельетоны, высмеивающие ленивцев.

"Беимбет Майлин был разносторонним человеком. В годы открытия и развития театрального искусства он занимался созданием репертуара для национального театра. Сочинил комедии "Каламкас", "Обманутый", "Мулла Шаншар", "Аульная школа", либретто "Дударай" и многие другие. В 1930-е годы в Алма-Ате в соавторстве Габитом Мусреповым они написали сценарий к первому казахскому звуковому фильму "Амангельды". Затем Беимбет Майлин принимает участие в съемках самого полнометражного фильма". Айжан Ергазиева

Как отмечает представитель музея, мировоззрение Майлина порой шло вразрез с диктатурой того времени, что впоследствии стало причиной его трагической гибели. В 1933-1936 годах Беимбет Малин выпустил четырехтомник своих произведений, которое оказалось роковым для него.

Беимбет Майлин, писатель, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 12:30

Фото: e-history.kz

В 1937 году Беимбет Майлин был арестован, чуть позже арестовали Сакена Сейфуллина и Ильяса Жансугурова. В 1938 году Беимбет Майлин был расстрелян, в 1957 реабилитирован посмертно за отсутствием состава преступления. Его жена Гульжамал провела пять лет в лагере для изменников Родины – АЛЖИРе. У супругов было пятеро детей.

Произведения Беимбета Майлина, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 12:30

Фото: ektu.kz

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Беимбет Майлин внес значительный вклад в развитие казахской литературы и продолжает оставаться в сердцах читателей. Его перу принадлежат около 250 поэтических, более 100 прозаических и 20 драматических произведений. Он написал около 20 пьес и оперных либретто. При жизни писателя было издано более 40 книг. Также опубликованы собрания сочинений писателя в четырех томах и шеститомное издание на казахском языке.

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