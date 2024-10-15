Сакен Сейфуллин: как творчество казахского поэта повлияло на историю страны

15 октября в Казахстане отмечают 130-летие со дня рождения Сакена Сейфуллина – одного из основоположников казахской литературы, выдающегося поэта и писателя, государственного и общественного деятеля. Его жизнь и творчество оставили неизгладимый след в истории страны, сообщает Zakon.kz.

Сакен Сейфуллин родился 1894 году в Жанааркинском районе Карагандинской области. Жизнь писателя была тесно связана с Акмолинской областью. Именно в этом регионе началась его активная государственная и общественная деятельность. На этой земле также были созданы его самые яркие произведения, которые отражают культуру и дух того времени.

Образование

По словам научного сотрудника музея Сакена Сейфуллина в Астане Гульназии Ибраевой, поэт получил традиционное казахское воспитание. Его родители были состоятельными людьми и старались всесторонне вкладываться в образование. Отец Сакена даже отправил его жить на год в русскоязычную семью, чтобы он лучше освоил язык.

"Родители Сакена Сейфуллина стремились дать сыну больше знаний. Его мама была рассказчицей. С раннего возраста она пересказывала ему увлекательные истории. Конечно, талант Сакена также сыграл важную роль в его становлении. И в сочетании с полученным образованием выросла такая известная личность". Гульназия Ибраева

Фото: iie.kz

Сакен Сейфуллин с 1905 года учился в русско-казахской школе при Спасском медеплавильном заводе, в Акмолинской начальной приходской школе и в трехклассном городском училище. Затем в 1913 году он поступил в Омскую учительскую семинарию, где учился вместе с Магжаном Жумабаевым.

"В молодые годы в руках Сейфуллина постоянно был словарь Алектрова и хрестоматия Ыбырая Алтынсарина. Он был очень талантливым студентом. Когда посещал училище, ему предлагали сразу несколько грантов на обучение. Перед поступлением в семинарию он также преподавал русский язык для учеников мусульманского медресе". Гульназия Ибраева

Общественная деятельность

В 1914 году стал одним из руководителей первого культурно-просветительского общества казахской молодежи "Бірлік" ("Единство") в Омске. Исполнял обязанности редактора журнала "Кызыл Казахстан", который позже изменял свои названия на "Ауыл коммуниси", "Казахстан коммуниси" и в настоящее время называется "Акикат", а также газеты "Енбекшил Казахстан" (ныне "Егемен Казахстан"). Его вклад в журналистику сыграл значительную роль в формировании общественного мнения того времени.

Политическая карьера Сакена Сейфуллина началась в раннем возрасте. В возрасте 28 лет он уже был избран главой правительства, а именно одним из первых стал председателем Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР РСФСР. В наше время это должность премьер-министра.

На своем посту Сакен Сейфуллин сыграл важную роль в восстановлении исторической идентичности казахского народа и продвижении казахского языка. Он активно выступал за признание казахского языка как государственного, также рекомендовал прекратить использовать слово "киргиз" и заменить его на "казах".

"Если говорить о том, кто был Сакен Сейфуллин для казахского общества. Сначала он служил для народа как государственный и общественный деятель, а после, несмотря на загруженность, писал стихи и проявлял себя как писатель. Он впервые открыл школу в Акмолинской области, где обучали сразу на казахском и русском языках. Сакен всегда призывал всех казахов к знаниям. Еще в те времена он говорил о важности трехъязычия: знания казахского, русского и английского языков. Его основная идея – знание трех языков – сейчас действует в казахстанской системе образования", – говорит Ибраева.

При этом она отмечает, что в первую очередь Сейфуллин подчеркивал приоритетность знания казахского языка. Он утверждал, что куда бы человек ни поехал, если он не будет уважать свой родной язык, то потеряет связь с собственной культурой и идентичностью.

Фото: wikimedia/Yakov Fedorov

Творчество и произведения

Наряду с общественно-политической жизнью, Сакен Сейфуллин оставил значительный след и в творческой деятельности – основал Союз писателей Казахстана. Его известный роман "Тернистый путь" – историко-мемуарное произведение – официально задокументировано и хранится в музее его имени.

"В этой книге речь идет об исторических событиях, в которых сам автор принимал участие и которые он знал лично. События в романе представлены в художественном изложении в форме мемуаров, что придает произведению особую глубину и реализм. Наши научные сотрудники музея проверили текстологию, исправили и вернули сведения, которые изменили и убрали из-за политических событий тех времен", – поясняет Гульназия Ибраева.

Сакеновед отмечает, что произведения писателя обогатили казахскую литературу, привнеся в нее новые идеи и формы. Сакен Сейфуллин писал пейзажную лирику, воспевая такие места, как Кокшетау, Оқжетпес, Бурабай, Жұмбақтас, посвящал произведения материнской любви и историческим событиям своего времени. Его работы отражали не только внутренний мир человека, но и важные изменения, происходившие в обществе.

Фото: kazatu.edu.kz

Как известно, Сакен Сейфуллин стал жертвой сталинских репрессий в 1930-х годов, которые затронули многих деятелей культуры и интеллигенцию в Казахстане. Во время массовых арестов и преследований его задержали по обвинению в антисоветской деятельности.

В 1938 году он был приговорен к смертной казни и расстрелян. В 1957 году был реабилитирован за отсутствием состава преступления. По сей день его общественно-политическая деятельность и творчество являются символом борьбы за казахскую идентичность, свободу и культуру.

Личные вещи Сакена Сейфуллина в музее его имени. Фото: Zakon.kz

В настоящее время в каждом городе и регионе Казахстана есть улицы, названные в честь Сакена Сейфуллина. В стране функционируют 33 школы, носящие его имя. Первое высшее учебное заведение, открытое в Акмолинской области – Аграрный университет – носит имя Сакена Сейфуллина.

Кроме того, в Казахстане действуют научные центры и музей, посвященные жизни и творчеству Сейфуллина. Главный музей его имени, где собраны документы и материалы, отражающие его вклад в развитие страны, общества и казахской литературы, находится в Астане.

Сегодня Сакен Сейфуллин остается значимой личностью для молодежи и всех казахстанцев, вдохновляя на изучение языка и культуры.