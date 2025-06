Бейонсе потеряла штаны во время шоу и вызвала фурор в соцсетях

Во время зажигательного исполнения "I'm That Girl" ковбойские брюки певицы внезапно сползли с бедер, едва не став причиной скандала. Но 43-летняя звезда не дрогнула ни на секунду. Ловким движением она подхватила падающую деталь гардероба, широко улыбнулась многотысячной аудитории и продолжила танцевать, словно так и было задумано.

Видео моментально стало вирусным: фанаты в соцсетях восхищаются хладнокровием звезды.

Moment Beyonce's pants falls during her performance in London



As the 35-time Grammy winner was singing "I’m That Girl," and just after she lifted her foot to stomp in sync with her dancers, her pant slipped off, as seen in a TikTok video posted on Thursday, June 5. pic.twitter.com/nfChmqvkVZ