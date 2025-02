Шикарное платье Бейонсе порвалось на премии "Грэмми"

Как пишет, Instyle, спустя несколько дней после премии поклонники заметили, что у певицы на сцене выскочили косточки платья и впились в грудь.

67-я церемония вручения наград музыкальной премии "Grammy Awards 2025" прошла в Лос-Анджелесе. Бейонсе стала первой темнокожей победительницей в категории "Лучший кантри-альбом". Ее новый альбом Cowboy Carter претендовал на победу в 11 категориях. В итоге она забрала четыре награды, в том числе в номинациях "Альбом года" (за пластинку Cowboy Carter) и "Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой" (в дуэте с Майли Сайрус).

