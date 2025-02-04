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Мир

Шикарное платье Бейонсе порвалось на премии "Грэмми"

у Беонсе порвалось платье на премии, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 19:02 Фото: Instagram/beyonce
43-летняя певица в стиле R’n’B Бейонсе появилась на премии в золотом платье с глубоким декольте от Schiaparelli. Иностранные СМИ пишут, что во время премии "Грэмми" оно порвалось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет, Instyle, спустя несколько дней после премии поклонники заметили, что у певицы на сцене выскочили косточки платья и впились в грудь.

67-я церемония вручения наград музыкальной премии "Grammy Awards 2025" прошла в Лос-Анджелесе. Бейонсе стала первой темнокожей победительницей в категории "Лучший кантри-альбом". Ее новый альбом Cowboy Carter претендовал на победу в 11 категориях. В итоге она забрала четыре награды, в том числе в номинациях "Альбом года" (за пластинку Cowboy Carter) и "Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой" (в дуэте с Майли Сайрус).

Отметим, что это не первая скандальная сцена на премии. Во время вручения наград богатейшего рэпера Канье Уэста и голую супругу Бьянку Цензори выгнали с премии "Грэмми".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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